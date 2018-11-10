Турция передала аудиозаписи по делу Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджі (скрин видео)

Аудиозаписи передали правоохранителям Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция передала аудиозаписи, связанные с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в стамбульском консульстве Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, записи, подтверждающие, что журналист Washington Post был убит в этом месяце в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, были переданы правоохранителям Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, Германии, Франции и Великобритании.

"Мы дали пленки. Мы их передали Саудовской Аравии, США, немцам, французам и англичанам. Они слушали все разговоры на них. Они знают", - сказал Эрдоган.

Кроме того, Эрдоган призвал Саудовскую Аравию определить убийцу среди отряда из 15 человек, который прибыл в Турцию за несколько дней до убийства Хашкаджи.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обыска резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов, которые могли использовать для растворения тела убитого журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее сообщалось, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле (Турция), было уничтожено в кислоте.

Как писало РБК-Украина ранее, глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что тело убитого журналиста обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле.