ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У резиденції саудівського консула в Стамбулі знайшли сліди кислоти

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 19:58
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Сліди хімічних речовин та кислоти знайшли в колодязі на території резиденції ген консула

Під час обшуку резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди кислоти та інших хімікатів, які могли використати для розчинення тіла убитого журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на катарський телеканал Al Jazeera, який посилається на джерело в Генеральній прокуратурі Туреччини.

За даними джерела, сліди хімічних речовин та кислоти знайшли в колодязі на території резиденції ген консула. За інформацією кореспондента телеканалу, турецькі слідчі вилучили зразки зі стінок колодязя під час обшуків резиденції минулого місяця.

"Ми знаємо, що в ніч з 16 на 17 жовтня, коли турецькі слідчі працювали в резиденції і хотіли отримати повний доступ до саду і колодязя, вони не отримали дозвіл. Але їм вдалося швидко взяти зразки з верхньої частини колодязя.

"Їх потім досліджували і знайшли підтвердження наявності флуоридної кислоти та інших хімікатів", - повідомив кореспондент.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі (Туреччина), було знищене в кислоті.

Як писало РБК-Україна раніше, глава турецької партії Vatan Догу Перінчек заявив, що тіло убитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

У Саудівській Аравії закатували до смерті ще одного журналіста Вбивство Хашкаджі замовило вище керівництво Саудівської Аравії, - Ердоган
Новини України журналистыДжамаль ХашкаджиВбивство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся