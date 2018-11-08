У резиденції саудівського консула в Стамбулі знайшли сліди кислоти

Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Сліди хімічних речовин та кислоти знайшли в колодязі на території резиденції ген консула

Під час обшуку резиденції генерального консула Саудівської Аравії в Стамбулі були виявлені сліди кислоти та інших хімікатів, які могли використати для розчинення тіла убитого журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на катарський телеканал Al Jazeera, який посилається на джерело в Генеральній прокуратурі Туреччини.

За даними джерела, сліди хімічних речовин та кислоти знайшли в колодязі на території резиденції ген консула. За інформацією кореспондента телеканалу, турецькі слідчі вилучили зразки зі стінок колодязя під час обшуків резиденції минулого місяця.

"Ми знаємо, що в ніч з 16 на 17 жовтня, коли турецькі слідчі працювали в резиденції і хотіли отримати повний доступ до саду і колодязя, вони не отримали дозвіл. Але їм вдалося швидко взяти зразки з верхньої частини колодязя.

"Їх потім досліджували і знайшли підтвердження наявності флуоридної кислоти та інших хімікатів", - повідомив кореспондент.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі (Туреччина), було знищене в кислоті.

Як писало РБК-Україна раніше, глава турецької партії Vatan Догу Перінчек заявив, що тіло убитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.