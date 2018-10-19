Госсекретарь США дал Саудовской Аравии 72 часа на расследование дела Хашкаджи

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео поставил ультиматум Саудовской Аравии

Государственный секретарь США Майк Помпео дал Саудовской Аравии 72 часа на завершение расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Кроме того, госсекретарь выразил свой ультиматум во время визита в Саудовскую Аравию. Так, по данным издания, Помпео встретился с принцем Саудовской Аравии и заявил, что ему нужно "владеть" ситуацией.

Помпео также добавил, что сроки расследования "поджимают" из-за растущего международного давления на королевство.

Сообщается, что Помпео заявил, что в случае если дело Хашкаджи не будет решено, это навредит имиджу Саудовской Аравии на мировой арене.

Напомним, ранее стало известно, что в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле тело убитого журналиста Хашкаджи было расчленено.

Как писало РБК-Украина, журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.