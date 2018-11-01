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Тіло журналіста Хашкаджі знищили в кислоті, - Hurriyet Daily News

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 12:15
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашкаджі (скріншот відео)

Тіло було знищене в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або в сусідній резиденції генконсула країни

Тіло відомого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі (Туреччина), було знищене в кислоті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hurriyet Daily News.

Так, відповідну інформацію повідомив турецький чиновник.

"Турецький чиновник повідомив Washington Post, що тіло вбитого журналіста Джамаля Хашкаджі було знищене в кислоті на території консульства Саудівської Аравії або в сусідній резиденції генерального консула Саудівської Аравії", - повідомляє видання.

Слід зазначити, що наразі офіційних заяв щодо знаходження тіла вбитого журналіста немає.

Нагадаємо, глава Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликає Саудівську Аравію повідомити, де знаходиться тіло вбитого саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.

Як писало РБК-Україна раніше, глава турецької партії Vatan Догу Перінчек заявив, що тіло убитого журналіста виявили в колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі.

Пізніше з'явилася інформація про те, що тіло журналіста розчленували, а його обличчя спотворили. Однак президент Туреччини заявив, що тіло Хашкаджі до сих пір не знайдено, а влада Саудівської Аравії не дала дозвіл на обшук колодязя на території свого генконсульства.

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