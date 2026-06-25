Спецслужбы РФ разоблачили на попытках "взломать" мессенджеры чиновников Украины, Европы и США

Служба безопасности Украины совместно с Федеральным бюро расследований разоблачила российские спецслужбы на системных попытках "взломать" мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Киберспециалисты разоблачили российские спецслужбы на систематических кибератаках на мессенджеры должностных лиц, военнослужащих, политиков и активистов из Украины, Европы и США.

Цель этих "сломов" - получить доступ к чувствительной информации военного, политического и экономического характера, по которой обменивались пользователи, а также похитить их персональные данные.

Для подобных кибератак русские хакеры используют различные инструменты и методы. Например, для выманивания паролей к аккаунту враг чаще всего использует рассылку СМС от имени команд поддержки.

Такие действия маскируются под работу официальных ботов, а сами сообщения приходят в утренние часы, когда пользователь крайне уязвим ввиду физического и эмоционального состояния.

СБУ отмечает, что российские спецслужбы и связанные с ними хакеры атакуют не только организации, должностных лиц или публичных лиц, но и личные аккаунты украинцев.

Поэтому Служба безопасности призывает граждан заботиться о собственной кибербезопасности и соблюдать базовые правила кибергигиены: