Спецслужбы РФ распространяли фейки в Харькове при помощи дронов

Как отметили в Центре, россияне подключали системы Leer-3, которые имитируют базовые станции сотовой связи, к своим дронам "Орлан-10". Через такие системы враг отправлял жителям Харьковской области большое количество текстовых сообщений с фейками.

При этом издание Reuters сообщало, что такую тактику распространения дезинформации через SMS и Telegram применяли Федеральная служба безопасности РФ и Главное разведывательное управление РФ во время наступления оккупантов в Харьковской области.

Также для распространения фейков в Харьковской области россияне, как и обычно, пользовались ботофермами.

"Среднее количество сообщений с дезинформацией о войне возросло до более чем 2500 в день в мае (во время российского наступления в Харьковской области) по сравнению с 200 в день в марте", - рассказали в Центре.

С начала полномасштабной войны украинским спецслужбам удалось заблокировать работу 86 российских ботоферм в Украине, которые контролировали 3 млн учетных записей в соцсетях. РФ преимущественно пользуется для распространения фейков в Украине и Европе TikTok и Telegram.