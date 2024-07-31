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Спецслужбы РФ распространяли фейки в Харькове при помощи дронов

Иллюстративное фото: россияне при помощи "Орлан-10" распространяли фейки в Харькове (t.me/milinua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты использовали свои разведывательные дроны, чтобы распространять дезинформацию среди жителей Харькова и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Spravdi в Telegram.

Как отметили в Центре, россияне подключали системы Leer-3, которые имитируют базовые станции сотовой связи, к своим дронам "Орлан-10". Через такие системы враг отправлял жителям Харьковской области большое количество текстовых сообщений с фейками. 

При этом издание Reuters сообщало, что такую тактику распространения дезинформации через SMS и Telegram применяли Федеральная служба безопасности РФ и Главное разведывательное управление РФ во время наступления оккупантов в Харьковской области. 

Также для распространения фейков в Харьковской области россияне, как и обычно, пользовались ботофермами. 

"Среднее количество сообщений с дезинформацией о войне возросло до более чем 2500 в день в мае (во время российского наступления в Харьковской области) по сравнению с 200 в день в марте", - рассказали в Центре. 

С начала полномасштабной войны украинским спецслужбам удалось заблокировать работу 86 российских ботоферм в Украине, которые контролировали 3 млн учетных записей в соцсетях. РФ преимущественно пользуется для распространения фейков в Украине и Европе TikTok и Telegram.

Фейки россиян

Напомним, россияне регулярно распространяют свою дезинформацию среди украинцев. Одна из главных целей врага - запугать мирное население.

В частности, недавно оккупанты нафантазировали, что они зашли в город Торецк Донецкой области. Как отмечал начальник Торецкой ГВА Василий Чинчик, это "чистой воды дезинформация".

Также в РФ выдумали фейк о том, что Молдова якобы готова экстрадировать всех украинских мужчин в Украину.

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