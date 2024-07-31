Спецслужби РФ розповсюджували фейки в Харкові за допомогою дронів

Як зазначили в Центрі, росіяни підключали системи Leer-3, які імітують базові станції стільникового зв'язку, до своїх дронів "Орлан-10". Через такі системи ворог надсилав мешканцям Харківської області велику кількість текстових повідомлень з фейками.

При цьому видання Reuters повідомляло, що таку тактику поширення дезінформації через SMS та Telegram застосовували Федеральна служба безпеки РФ та Головне розвідувальне управління РФ під час наступу окупантів у Харківській області.

Також для поширення фейків в Харкіській області росіяни, як і зазвичай, користувалися ботофермами.

"Середня кількість повідомлень з дезінформацією про війну зросла до більш ніж 2500 на день у травні (під час російського наступу в Харківській області) порівняно з 200 на день у березні", - розповіли у Центрі.

З початку повномасштабної війни українським спецслужбам вдалося заблокувати роботу 86 російських ботоферм в Україні, які контролювали 3 млн облікових записів у соцмережах. РФ переважно користується для поширення фейків в Україні та Європі TikTok та Telegram.