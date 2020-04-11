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З ОАЕ спецрейсом повернули 113 українців

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 13:35
З ОАЕ спецрейсом повернули 113 українців
Фото: повернення українців з ОАЕ (ssu.gov.ua)

Також спецборт доставив 10 тонн гуманітарної допомоги

У "Борисполі" приземлився літак, який чартерним рейсом повернув з Об’єднаних Арабських Еміратів 113 українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки.

В СБУ наголосили, що повернення українців стало можливим завдяки тісній співпраці між двома країнами.

Крім того, з ОАЕ, також спецлітаком, доставили 10 тонн гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом.

"Зокрема, йдеться про засоби індивідуального захисту: 15 тисяч медичних халатів, 20 тисяч захисних масок, 500 тисяч рукавичок, 30 тисяч пар захисного взуття, 15 тисяч комбінезонів та 6 тисяч літрів дезінфікуючого засобу", - йдеться у повідомленні.

Фото: з ОАЕ повернулися 113 українців, борт також доставив гуманітарну допомогу (ssu.gov.ua)

Зазначається, що гумдопомогу Україна отримала без залучення коштів державного бюджету. Вказані засоби захисту передадуть вітчизняним лікарням та медикам.

Нагадаємо, 9 квітня 15 громадян України повернулися чартерним літаком зі Сполучених Штатів Америки.

Також РБК-Україна повідомляло, що з Китаю до України прилетіли вже 4 літаки з медичними засобами, масками та тестами для боротьби з COVID-19. За словами президента Володимира Зеленського, найближчими днями Україна очікує на прибуття ще 4 літаків з Китаю.

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