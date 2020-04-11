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Спецрейсом из ОАЭ вернули 113 украинцев

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 13:35
Спецрейсом из ОАЭ вернули 113 украинцев
Фото: возвращение украинцев из ОАЭ (ssu.gov.ua)

Также спецборт доставил 10 тонн гуманитарной помощи

В "Борисполе" приземлился самолет, который чартерным рейсом вернул из Объединенных Арабских Эмиратов 113 украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности.

В СБУ подчеркнули, что возвращение украинцев стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между двумя странами.

Кроме того, из ОАЭ, также спецсамолетом, доставили 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

"В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тыс. медицинских халатов, 20 тыс. защитных масок, 500 тыс. перчаток, 30 тыс. пар защитной обуви, 15 тыс. комбинезонов и 6 тыс. литров дезинфицирующего средства", - говорится в сообщении.

Фото: из ОАЭ вернулись 113 украинцев, борт также доставил гуманитарную помощь (ssu.gov.ua)

Отмечается, что гумпомощь Украина получила без привлечения средств госбюджета. Указанные средства защиты передадут отечественным больницам и медикам.

Напомним, 9 апреля 15 граждан Украины вернулись чартерным самолетом из Соединенных Штатов Америки.

Также РБК-Украина сообщало, что из Китая в Украину уже прилетели 4 самолета с медицинскими средствами, масками и тестами для борьбы с COVID-19. По словам президента Владимира Зеленского, в ближайшие дни Украина ожидает прибытие еще 4 самолетов из Китая.

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