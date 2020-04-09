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З США чартером аерокосмічної компанії евакуювали українців

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 17:42
З США чартером аерокосмічної компанії евакуювали українців
Фото: евакуація українців (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Літак летів до України за вченими

В рамках евакуації через пандемію коронавірусу чартер аерокосмічної компанії США доставить 15 громадян України. Про це йдеться в Facebook посольства України в США.

Повідомляється, що сьогодні з Вашингтонського міжнародного аеропорту "Даллес" вилетіли 15 громадян, яких взяли на борт чартерного літака аерокосмічної компанії "Нортроп Груммана".

Також повідомляється, що рейс планувався на квітень, щоб забрати українських конструкторів, які задіяні в проекті по створенню ракети-носія "Антарес" для доставки вантажів на МКС.

У посольстві додали, що літак мав обмежену кількість місць і забрав тільки тих українців, які зареєструвалися на евакуацію за програмою "Захист".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців з Непалу евакуював німецький літак. Літак прямував за маршрутом Катманду - Доха - Мюнхен, після прибуття до Німеччини українці зможуть повернутися на батьківщину транзитом через Мінськ. За домовленістю між міністрами закордонних справ цим рейсом з Непалу були евакуйовані 18 громадян України.

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