З США чартером аерокосмічної компанії евакуювали українців

Фото: евакуація українців (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Літак летів до України за вченими

В рамках евакуації через пандемію коронавірусу чартер аерокосмічної компанії США доставить 15 громадян України. Про це йдеться в Facebook посольства України в США.

Повідомляється, що сьогодні з Вашингтонського міжнародного аеропорту "Даллес" вилетіли 15 громадян, яких взяли на борт чартерного літака аерокосмічної компанії "Нортроп Груммана".

Також повідомляється, що рейс планувався на квітень, щоб забрати українських конструкторів, які задіяні в проекті по створенню ракети-носія "Антарес" для доставки вантажів на МКС.

У посольстві додали, що літак мав обмежену кількість місць і забрав тільки тих українців, які зареєструвалися на евакуацію за програмою "Захист".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українців з Непалу евакуював німецький літак. Літак прямував за маршрутом Катманду - Доха - Мюнхен, після прибуття до Німеччини українці зможуть повернутися на батьківщину транзитом через Мінськ. За домовленістю між міністрами закордонних справ цим рейсом з Непалу були евакуйовані 18 громадян України.