Зеленський: з Китаю доставили обладнання, яке прискорить виробництво масок

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна щодня виготовлює майже мільйон масок

Президент України Володимир Зеленський заявив, що літаком з Китаю, серед іншого, була доставлена виробнича лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

При цьому він додав, що Україна щодня виготовлює майже мільйон масок.

"Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Літаком з Китаю, серед іншого, була доставлена виробнича лінія, яка істотно прискорить виробництво масок в Україні", - зазначив президент.

Крім того, він повідомив, що протягом тижня літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї необхідне для тестування та лікування хворих.

"Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними. Результатом тижневої доставки буде - майже півмільйона респіраторів, 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу, 100 тисяч тестів ПЛР та 200 тисяч реагентів необхідних для ПЛР тестів. Окрім цього, 20 тисяч захисних окулярів, 10 апаратів ШВЛ та десять спецбоксів для транспортування хворих", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що Україна нарощує власне виробництво.

"За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні", - додав він.

Ви часто пишете, що ми виглядаємо втомленими. Думаю, це тому, що ми дійсно втомлені. Але – не зломлені. Наша боротьба з коронавірусом триває. Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири мі очікуємо сьогодні та цими вихідними. Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. За кілька останніх днів було відвантажено 4 тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня. Також хочу відзначити важливі ініціативи уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом становитиме 66 мільярдів гривень. За ці кошти буде відчутно збільшено виплати лікарям, які протидіють COVID-19, і здійснено виплати громадянам України, які через карантин, на жаль, втратили роботу. А ще – надання грошової допомоги родинам лікарів, які загинули від коронавірусу. Окремо від коштів Фонду майже 30 мільярдів гривень буде спрямовано нашим пенсіонерам. Пріоритетом залишається і проект «Велике будівництво». Він стиму люватиме розвиток економіки та створить в Україні тисячі нових робочих місць. Окремо хочу підтримати наших учителів з проекту «Всеукраїнська школа онлайн». Ви подолали страх телекамер і в короткі терміни стали вчителями для всієї України. Вам вдячні мільйони батьків та школярів. Помилитися – не страшно. Страшно – за все своє життя не створити нічого. Страшно – це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей. Я кажу це кожному хейтеру, який вважав своїм священним обов'язком гидоту написати на адресу українських учителів. Ми обов'язково все подолаємо. І я з нетерпінням чекаю того дня, коли моє звернення щодо боротьби з коронавірусом буде складатися лише з одного речення – в Україні захворілих і померлих немає. Опубліковано Володимиром Зеленським П'ятниця, 10 квітня 2020 р.

Нагадаємо, Євросоюз виділить Україні 190 мільйонів євро допомоги для боротьби з пандемією коронавіруса. Крім цього, ЄС надав Україні обладнання, 100 комплектів засобів індивідуального захисту і 70 літрів антисептичної рідини для Центру екстреної медичної допомоги в Донецькій області.

Крім того, в Офісі президента заявили про неможливість пом’якшення карантину в Україні. Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів через коронавірус в Україні, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування, йшлося в заяві.