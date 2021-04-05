Спецперепустки на транспорт і віддалена робота: нові правила жорсткого локдауну в Києві

Термін дії посиленого карантину

Міський голова Віталій Кличко заявив про необхідність ще більш жорсткого карантину, оскільки епідситуація через коронавірус у Києві продовжує погіршуватися.

Локдаун триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Пом'якшення обмежень можливо раніше встановленого терміну, але тільки якщо Київ вийде з "червоної" зони.

Відзначимо, суворі карантинні заборони в столиці введено з 20 березня, вони мали діяти до 9 квітня.

Пропускний режим в громадському транспорті

З понеділка метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт Києва працює в режимі спецперевезень. Для проїзду пасажирам необхідно мати при собі перепуску, посвідчення особи і маску.

Спецперепустки видаватимуть працівникам підприємств, які виконують критично важливі функції (медпрацівники, рятувальники, військовослужбовці, працівники держструктур, ЖКГ, соціальної сфери, транспорту, торгівлі).

Для отримання перепусток керівникам організацій слід подати заяву до Департаменту транспортної інфраструктури Київської міськради.

У КМДА зазначили, що кількість таких дозвільних документів обмежена (близько 400 тисяч), видавати фізичним особам їх не будуть. Спеціальна перепустка не дає право на безкоштовний проїзд - оплата проводиться на загальних підставах.

При цьому без перепустки можуть скористатися громадським транспортом:

працівники ДСНС і Національної поліції - при наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту;

призовники - при наявності повісток, документів і масок.

Графік роботи метро

Заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон повідомила, що підземний транспорт на локдауні з 5 квітня буде функціонувати в звичайному режимі за графіком. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть.

Однак проїзд у метро можливий виключно за спецперепустками. Документи перевірятимуть біля входів на станції. Контроль за дотриманням обмежень покладається на чергових станцій і правоохоронців.

Як буде працювати міжміське сполучення

Введення посиленого локдауну в Києві не вплине на міжміське транспортне сполучення. Люди зможуть добиратися до столиці з передмістя.

Як розповів у коментарі РБК-Україна перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, додаткових обмежень на роботу міжміського громадського транспорту з 5 квітня не передбачено. Дане питання регулюється Кабінетом міністрів.

"Укрзалізниця" не обмежуватиме рух поїздів через Київ

Незважаючи на посилення карантину, графік рух поїздів через столицю не зміниться. "Укрзалізниця" не буде вводити обмеження на посадку і висадку пасажирів у Києві та області. Це стосується і поїздів далекого прямування, і приміських електричок.

Рішення про призупинення руху залізничного транспорту може бути винесено тільки спеціальним розпорядженням комісії з ТЕБ та НС.

Дитячі садки закриваються, школи переходять на дистанційний режим

З 5 квітня дитсадки Києва будуть закриті. Також припиняється навчальний процес у всіх позашкільних освітніх установах.

Школярі з 1-го по 11-й класи, учні закладів професійно-технічної (ПТУ, коледжів, технікумів) і вищої освіти всіх форм власності переходять на дистанційний формат навчання.

Які ще заборони діють у Києві

Керівникам підприємств рекомендовано перевести співробітників на віддалений режим роботи або надати відпустку.

Режим роботи закладів громадського харчування обмежений - тільки на доставку або на винос замовлень.

Заборонені всі масові заходи. Спортивні змагання можуть проходити, але без глядачів. На релігійних заходах контролюється кількість учасників - 1 людина на 10 кв.м.

Забороняється робота культурних закладів (музеї, театри, кінотеатри) та сфери розваг (дискотеки, нічні клуби).

Відвідування ТРЦ заборонено, за винятком магазинів продуктів, побутової хімії, засобів гігієни, засобів зв'язку, засобів по догляду за рослинами, друкованих ЗМІ, аптек, зоомагазинів на їх території.

У торгових закладах вводиться пріоритетний час для обслуговування пенсіонерів - з 10:00 до 12:00.

Непродовольчі магазини можуть працювати тільки на видачу попередньо оформлених замовлень.

На час локдауна забороняється робота непродовольчих ринків та проведення продуктових ярмарків.

З 5 квітня в Києві припиняються планові госпіталізації. Виняток - надання допомоги вагітним, породіллям та новонародженим, онкохворим, і при реальній загрозі життю пацієнта.

Обслуговування клієнтів салонів краси, перукарень - тільки за попереднім записом.

Забороняється відвування басейнів, заняття у фітнес-центрах, спортивних залах.

Припинено надання соціальних послуг в соціально-реабілітаційних центрах.

Під час жорсткого карантину продовжать працювати банки і поштові відділення, СТО та автозаправки (без зон харчування), ветеринарні клініки, заклади медичної практики, ремонтні майстерні, дозволено надання телекомунікаційних послуг.