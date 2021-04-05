Спецпропуска на транспорт и удаленная работа: новые правила жесткого локдауна в Киеве

Сегодня, 5 апреля в Киеве ужесточается локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск. Его могут получить только работники предприятий критической инфраструктуры. Также закрываются детские сады, а все школьники переходят на дистанционное обучение.
Полный список ограничений локдауна - в материале РБК-Украина.
Городской голова Виталий Кличко заявил о необходимости еще более жесткого карантина, поскольку эпидситуация из-за коронавируса в Киеве продолжает ухудшаться.
Локдаун продлится с 00:00 5 апреля до 16 апреля. Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, но только если Киев выйдет из "красной" зоны.
Отметим, строгие карантинные запреты в столице введены с 20 марта и должны были действовать до 9 апреля.
С понедельника метрополитен, наземный коммунальный и частный транспорт Киева работает в режиме спецперевозок. Для проезда пассажирам необходимо иметь при себе пропуск, удостоверение личности и маску.
Спецпропуск будут выдавать работникам предприятий, выполняющим критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).
Для получения пропусков руководителям организаций следует подать заявление в Департамент транспортной инфраструктуры Киевского горсовета.
В КГГА отметили, что количество таких разрешительных документов ограничено (около 400 тысяч), выдавать физическим лицам их не будут. Специальный пропуск не дает право на бесплатный проезд - оплата производится на общих основаниях.
При этом без пропуска могут воспользоваться общественным транспортом:
Заместитель начальника столичного метрополитена Наталья Макогон сообщила, что подземный транспорт на локдауне с 5 апреля будет функционировать в обычном режиме по графику. Количество поездов на линиях сокращать не будут.
Однако проезд в метро возможен исключительно по спецпропускам. Документы будут проверять у входов на станции. Контроль за соблюдением ограничений возлагается на дежурных станций и правоохранителей.
Введение усиленного локдауна в Киеве не повлияет на междугороднее транспортное сообщение. Люди смогут добираться в столицу из пригорода.
Как рассказал в комментарии РБК-Украина первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, дополнительных ограничений на работу междугороднего общественного транспорта с 5 апреля не предусмотрено. Данный вопрос регулируется Кабинетом министров.
Несмотря на ужесточение карантина, график движение поездов через столицу не изменится. "Укрзализныця" не будет вводить ограничение на посадку и высадку пассажиров в Киеве и области. Это касается и поездов дальнего следования, и пригородных электричек.
Решение о приостановке движения ж/д транспорта может быть вынесено только специальным распоряжением комиссии по ТЭБ и ЧС.
С 5 апреля детсады Киева будут закрыты. Также приостанавливается учебный процесс во всех внешкольных образовательных учреждениях.
Школьники с 1-го по 11-й классы, учащиеся заведений профессионально-технического
(ПТУ, колледжей, техникумов) и высшего образования всех форм собственности переходят на дистанционный формат обучения.
Руководителям предприятий рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы или предоставить отпуск.
Режим работы заведений общепита ограничен - только на доставку или на вынос заказов.
Запрещены все массовые мероприятия. Спортивные соревнования могут проходить, но без зрителей. На религиозных мероприятиях контролируется количество участников - 1 человек на 10 кв.м.
Запрещается работа культурных заведений (музеи, театры, кинотеатры) и сферы развлечений (дискотеки, ночные клубы).
Посещение ТРЦ запрещено, за исключением магазинов продуктов, бытовой химии, средств гигиены, средств связи, средств по уходу за растениями, печатных СМИ, аптек, зоомагазинов на их территории.
В торговых заведениях вводится приоритетное время для обслуживания пенсионеров - с 10:00 до 12:00.
Непродовольственные магазины могут работать только на выдачу предварительно оформленных заказов.
На время локдауна запрещается работа непродовольственных рынков и проведение продуктовых ярмарок.
С 5 апреля в Киеве приостанавливаются плановые госпитализации. Исключение - оказание помощи беременным, роженицам и новорожденным, онкобольным, и при реальной угрозе жизни пациента.
Обслуживание клиентов салонов красоты, парикмахерских - только по предварительной записи.
Запрещается посещение бассейнов, занятия в фитнес-центрах, спортивных залах.
Приостановлено предоставление социальных услуг в социально-реабилитационных центрах.
Во время жесткого карантина продолжат работать банки и почтовые отделения, СТО и автозаправки (без зон питания), ветеринарные клиники, заведения медицинской практики, ремонтные мастерские, разрешено предоставление телекоммуникационных услуг.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 5 апреля до окончания локдауна парковка будет бесплатной. Владельцы авто на территории столицы освобождаются от оплаты за парковку на площадках коммунального предприятия "Киевтрассервис".
Напомним, за соблюдением ограничений карантина в Киеве будут следить правоохранители Нацполиции, патрульной полиции, управление Госпотребслужбы, КП "Муниципальная охрана", управление "Укртрансбезопасности" и районные администрации.