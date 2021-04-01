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Графік, оплата і спецперепустки: як працюватиме метро в Києві з 5 квітня

Новость на русском → Київ, Четвер 01 квітня 2021 12:22
Графік, оплата і спецперепустки: як працюватиме метро в Києві з 5 квітня Фото: метро Києва буде працювати з обмеженнями (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З 5 квітня метро в Києві працюватиме з обмеженнями у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом. Зокрема, до метро пускатимуть тільки за спеціальними перепустками.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.

За її словами, що стосується графіка роботи, то метро функціонуватиме в звичайному режимі. Тобто станції будуть відкриватися і закриватися за нинішнім графіком, а також не скорочуватимуть кількість поїздів на лініях.

"У нас будуть ходити поїздт так, як і сьогодні ходять, але людей будуть пускати виключно за спецперепустками. Контролюватимуть поліцейські та чергові по станції, на входах будуть перевіряти перепустки", - зазначила Макогон.

При цьому, за її словами, проїзд за спеціальними перепустками не означає, що він буде безкоштовним.

"Закликаю заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду і користуватися безконтактними способами оплати - банківська карта, карта киянина та Kyiv Smart Card", - додала Макогон.

Вона також підкреслила, що спеціальний пропуск на транспорт не можна придбати, їх видають на підприємствах критичної інфраструктури своїм співробітникам.

Нагадаємо, напередодні міська влада повідомила про нові обмеження з 5 квітня, в тому числі на транспорті. Очікується, що вони триватимуть до 16 квітня.

При цьому на міжміський транспорт жодних подібних обмежень не передбачено. Тому люди з передмістя поки зможуть добиратися до Києва.

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