Графік, оплата і спецперепустки: як працюватиме метро в Києві з 5 квітня
З 5 квітня метро в Києві працюватиме з обмеженнями у зв'язку з важкою ситуацією з коронавірусом. Зокрема, до метро пускатимуть тільки за спеціальними перепустками.
Про це в ефірі "Україна 24" заявила заступник начальника столичного метрополітену Наталія Макогон.
За її словами, що стосується графіка роботи, то метро функціонуватиме в звичайному режимі. Тобто станції будуть відкриватися і закриватися за нинішнім графіком, а також не скорочуватимуть кількість поїздів на лініях.
"У нас будуть ходити поїздт так, як і сьогодні ходять, але людей будуть пускати виключно за спецперепустками. Контролюватимуть поліцейські та чергові по станції, на входах будуть перевіряти перепустки", - зазначила Макогон.
При цьому, за її словами, проїзд за спеціальними перепустками не означає, що він буде безкоштовним.
"Закликаю заздалегідь підготувати засоби оплати проїзду і користуватися безконтактними способами оплати - банківська карта, карта киянина та Kyiv Smart Card", - додала Макогон.
Вона також підкреслила, що спеціальний пропуск на транспорт не можна придбати, їх видають на підприємствах критичної інфраструктури своїм співробітникам.
Нагадаємо, напередодні міська влада повідомила про нові обмеження з 5 квітня, в тому числі на транспорті. Очікується, що вони триватимуть до 16 квітня.
При цьому на міжміський транспорт жодних подібних обмежень не передбачено. Тому люди з передмістя поки зможуть добиратися до Києва.