Опубліковано рішення про жорсткий локдаун у Києві з 5 квітня
Локдаун у Києві посилюється з 5 квітня аж до роботи громадського транспорту тільки за спеціальними перепустками. Також комісія з техногенної безпеки рекомендує магазинам запровадити спеціальний пріоритетний час для пенсіонерів.
Текст рішення опубліковано на сайті Київської міської державної адміністрації.
Згідно з рішенням, навчання в школах, училищах та вишах усіх типів і форм власності перекладається на дистанційних режим. Також припиняється робота дитячих садків і закладів позашкільної освіти.
Метрополітен, наземний комунальний і приватний транспорт з 00:00 5 квітня мають перейти на режим спеціальних перевезень. Перевозитимуть лише пасажирів, у яких є спеціальні перепустки, посвідчення особи і маски.
При цьому працівників ДСНС і Національної поліції перевозитимуть тільки при наявності службових посвідчень та засобів індивідуального захисту. А призовників - при наявності повісток, документів і масок.
Крім того, власникам магазинів та інших закладів торгівлі в Києві рекомендую ввести пріоритетний час з 10:00 до 12:00 для обслуговування пенсіонерів.
Також державним і комунальним лікарням заборонили проводити планові госпіталізації, крім випадків допомоги вагітним, породіллям та новонародженим; допомоги онкохворим; інших випадків при реальній загрозі життю пацієнта.
Фото: рішення комісії
Нагадаємо, раніше стало відомо, як будуть ходити поїзди через локдаун у Києві та області. Транспортні обмеження з 5 квітня ніяк не вплинуть на залізничне сполучення, якщо місцева влада сама не прийме заходів.
Також повідомлялося, що ці обмеження поки додатково не впливають на роботу міжміського транспорту.