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У Києві скасували плату за паркування на час локдауну

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 12:31
У Києві скасували плату за паркування на час локдауну Фото: парковка буде безкоштовною в Києві на час локдауна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Плата за паркування автомобілів у Києві буде скасована з 5 квітня. Паркування буде безкоштовним до кінця локдауну.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Київтранссервіс", - сказав він.

При цьому він зазначив, що цей захід призведе до втрат міського бюджету.

Як повідомляло РБК-Україна, карантин у Києві посилюється з 5 квітня. Згідно з рішенням, навчання в школах, училищах і вищих навчальних закладах усіх типів і форм власності перекладається на дистанційних режим. Також призупиняється робота дитячих садків та закладів позашкільної освіти.

Метрополітен, наземний комунальний та приватний транспорт з 00:00 5 квітня повинні перейти на режим спеціальних перевезень. Перевозити тільки пасажирів, у яких є спеціальні перепустки, посвідчення особи і маски.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці березня 2021 року загальнонаціональний локдаун підтримують лише чверть українців

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