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Спецназовцы СБУ показали, как уничтожают технику и живую силу оккупантов (видео)

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Украина, Пятница 07 июля 2023 18:30
Спецназовцы СБУ показали, как уничтожают технику и живую силу оккупантов (видео) Фото: спецназовцы СБУ показали, как уничтожают технику и живую силу оккупантов (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В этот раз украинские бойцы уничтожили:

  • 2 танка;
  • 2 САУ "Акация";
  • 3 пушки "Гиацинт-Б";
  • 2 броневика;
  • станцию РЭБ "Поле-21" и камеру видеонаблюдения;
  • 25 авто;
  • 3 огневые позиции;
  • 13 вражеских укреплений;
  • склад с боеприпасами.

Также спецназовцы ликвидировали 72 оккупанта.

Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно были поражены 2 "Града", 2 единицы спецтехники, 6 складов и еще 55 захватчиков.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи воинов. Также были уничтожены 20 артсистем и другая техника оккупантов.

На Таврическом направлении ВСУ за последние сутки ликвидировали почти две роты российских оккупантов и уничтожили 28 единиц вражеской техники.

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