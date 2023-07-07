Спецназовцы СБУ показали, как уничтожают технику и живую силу оккупантов (видео)

Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

В этот раз украинские бойцы уничтожили:

2 танка;

2 САУ "Акация";

3 пушки "Гиацинт-Б";

2 броневика;

станцию РЭБ "Поле-21" и камеру видеонаблюдения;

25 авто;

3 огневые позиции;

13 вражеских укреплений;

склад с боеприпасами.

Также спецназовцы ликвидировали 72 оккупанта.

Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно были поражены 2 "Града", 2 единицы спецтехники, 6 складов и еще 55 захватчиков.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи воинов. Также были уничтожены 20 артсистем и другая техника оккупантов.

На Таврическом направлении ВСУ за последние сутки ликвидировали почти две роты российских оккупантов и уничтожили 28 единиц вражеской техники.