Спецназовцы СБУ показали, как уничтожают технику и живую силу оккупантов (видео)
Спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.
В этот раз украинские бойцы уничтожили:
- 2 танка;
- 2 САУ "Акация";
- 3 пушки "Гиацинт-Б";
- 2 броневика;
- станцию РЭБ "Поле-21" и камеру видеонаблюдения;
- 25 авто;
- 3 огневые позиции;
- 13 вражеских укреплений;
- склад с боеприпасами.
Также спецназовцы ликвидировали 72 оккупанта.
Кроме того, вместе с артиллеристами Вооруженных Сил Украины дополнительно были поражены 2 "Града", 2 единицы спецтехники, 6 складов и еще 55 захватчиков.
Потери России в Украине
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи воинов. Также были уничтожены 20 артсистем и другая техника оккупантов.
На Таврическом направлении ВСУ за последние сутки ликвидировали почти две роты российских оккупантов и уничтожили 28 единиц вражеской техники.
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