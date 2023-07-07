ua ru
Пт, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецпризначенці СБУ показали, як знищують техніку та живу силу окупантів (відео)

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 07 липня 2023 18:30
Спецпризначенці СБУ показали, як знищують техніку та живу силу окупантів (відео) Фото: спецпризначенці СБУ показали, як знищують техніку та живу силу окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продовжують нищити російських окупантів та їхню військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Цього разу українські бійці знищили:

  • 2 танки;
  • 2 САУ "Акація";
  • 3 гармати "Гіацинт-Б";
  • 2 броньовики;
  • станцію РЕБ "Поле-21" та камеру відеоспостереження;
  • 25 авто;
  • 3 вогневі позиції;
  • 13 ворожих укріплень;
  • склад з боєприпасами.

Також спецпризначенці ліквідували 72 окупантів.

Орім того, разом з артилеристами Збройних Сил України додатково було уражено 2 "Гради", 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків. Також було знищено 20 артсистем та інша техніка окупантів.

На Таврійському напрямку ЗСУ за останню добу ліквідували майже дві роти російських окупантів та знищили 28 одиниць ворожої техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі