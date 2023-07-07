Спецпризначенці СБУ показали, як знищують техніку та живу силу окупантів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Цього разу українські бійці знищили:

2 танки;

2 САУ "Акація";

3 гармати "Гіацинт-Б";

2 броньовики;

станцію РЕБ "Поле-21" та камеру відеоспостереження;

25 авто;

3 вогневі позиції;

13 ворожих укріплень;

склад з боєприпасами.

Також спецпризначенці ліквідували 72 окупантів.

Орім того, разом з артилеристами Збройних Сил України додатково було уражено 2 "Гради", 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків. Також було знищено 20 артсистем та інша техніка окупантів.

На Таврійському напрямку ЗСУ за останню добу ліквідували майже дві роти російських окупантів та знищили 28 одиниць ворожої техніки.