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ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще почти две роты россиян и 28 единиц техники

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Пятница 07 июля 2023 16:50
ВСУ на Таврическом направлении уничтожили еще почти две роты россиян и 28 единиц техники Фото: ВСУ на Таврическом направлении уничтожили почти две роты россиян и 28 единиц техники (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные за последние сутки ликвидировали почти две роты российских оккупантов и уничтожили 28 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций", - написал Тарнавский.

За сутки артиллерийские подразделения Сил обороны выполнили 1247 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Также был уничтожен склад боеприпасов россиян.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 28 единиц военной техники оккупантов, в частности:

  • 6 танков;
  • 5 ББМ;
  • 4 пушки Д-30;
  • самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона";
  • 3 БПЛА "Орлан-10";
  • самоходная артиллерийская установка "Акация";
  • комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М";
  • станция РЭБ;
  • автомобильная техника.

"Продвигаемся", - подчеркнул командующий.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около месяца ведут контрнаступление сразу на трех направлениях - Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском. По данным спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, ВСУ продвинулись на более чем километр на Бахмутском направлении за последние сутки.

При этом известно об освобождении 9 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, а также оккупированных территорий с 2014 года.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи воинов. Также были уничтожены 20 артсистем и другая техника оккупантов.

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