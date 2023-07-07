Минус полтысячи оккупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ

Украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи вояков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери россиян по состоянию на 7 июля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 232 810 (+510) человек ликвидировано,

танков - 4070 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7944 (+12) ед,

артиллерийских систем - 4330 (+20) ед,

РСЗО - 658 (+1) ед,

средства ПВО - 408 (+4) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17),

крылатые ракеты -1271 (+7),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6898 (+10) ед,

специальная техника - 612 (+7).

Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают вести наступательные действия на трех участках фронта - на Бахмутском, Донецком и Запорожском направлениях. Они уничтожают позиции россиян и их вооружение.

В частности, наши бойцы продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. У них есть частичные успехи в районе Клищиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что захватчики якобы вынуждены отступать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.