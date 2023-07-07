Минус полтысячи оккупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ
Украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи вояков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян по состоянию на 7 июля 2023 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 232 810 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 4070 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7944 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 4330 (+20) ед,
- РСЗО - 658 (+1) ед,
- средства ПВО - 408 (+4) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17),
- крылатые ракеты -1271 (+7),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6898 (+10) ед,
- специальная техника - 612 (+7).
Ситуация на фронте
Украинские защитники продолжают вести наступательные действия на трех участках фронта - на Бахмутском, Донецком и Запорожском направлениях. Они уничтожают позиции россиян и их вооружение.
В частности, наши бойцы продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. У них есть частичные успехи в районе Клищиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что захватчики якобы вынуждены отступать.
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