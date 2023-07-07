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Минус полтысячи оккупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ

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Пятница 07 июля 2023 08:12
Минус полтысячи оккупантов и 20 артсистем: Генштаб обновил потери армии РФ Фото: украинские военные уничтожили еще 510 окупантов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи вояков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян по состоянию на 7 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 232 810 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 4070 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7944 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 4330 (+20) ед,
  • РСЗО - 658 (+1) ед,
  • средства ПВО - 408 (+4) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17),
  • крылатые ракеты -1271 (+7),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6898 (+10) ед,
  • специальная техника - 612 (+7).

Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают вести наступательные действия на трех участках фронта - на Бахмутском, Донецком и Запорожском направлениях. Они уничтожают позиции россиян и их вооружение.

В частности, наши бойцы продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. У них есть частичные успехи в районе Клищиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что захватчики якобы вынуждены отступать.

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