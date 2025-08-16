ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Постановочные ролики вместо боев: ГУР показали, как РФ отчитывается об "успехах" на фронте

Суббота 16 августа 2025 10:06
UA EN RU
Постановочные ролики вместо боев: ГУР показали, как РФ отчитывается об "успехах" на фронте Фото: Россия снимает постановочные видео "захватов" (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Российская пропаганда активно применяет новую тактику дезинформации - постановочные видео "захватов" населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как сообщает ГУР, малые группы оккупантов с российскими флагами пытаются просочиться в отдельные села и снимают короткие ролики, чтобы создать иллюзию успехов на фронте.

Такие постановки используются для "победных" отчетов перед кремлевским руководством и распространения в медиа с целью психологического давления на украинское общество.

Накануне появилось очередное видео из села Андреевка-Клевцово.

В то же время бойцы "Российского Добровольческого Корпуса" в составе спецподразделения ГУР МО "Тимур" и воины 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады показали реальное положение дел на месте, опровергнув российские фейки.

Ранее в селе Зеленый Гай подразделение "Братство" в составе "Тимура" ликвидировало группу оккупантов, которые сделали постановочные фото с флагом для отчета.

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений. Российская армия нанесла два ракетных и 111 авиационных ударов.

Силы обороны в ответ поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники врага, три пункта управления, склад боеприпасов и три артиллерийские системы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ГУР Война в Украине
Новости
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Трамп после разговора с Путиным позвонит лидерам НАТО и Зеленскому
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия