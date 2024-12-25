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Спецпредставитель Трампа по Украине отреагировал на массированный удар РФ в Рождество

Фото: Кит Келлог, будущий спецпредставитель США по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский массированный обстрел Украины на Рождество является жестоким нападением. США хотят, чтобы в регионе царил мир.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в соцсети X написал Кит Келлог, которого избранный президент США номинировал на должность спецпредставителя по Украине.

"Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество. Наносить масштабные ракетные удары и атаки с помощью беспилотников в день рождения Господа - это неправильно", - подчеркнул Келлог. 

Он добавил, что весь мир внимательно следит за действиями России и Украины. При этом США решительно настроены на установление мира в регионе.

Реакция Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Келлога за честную, человеческую позицию. 

"Российский обстрел гражданской инфраструктуры в Рождество - особенно циничный. Хотя за годы этой войны Россия доказала, что убийства гражданских людей и детей - любимое дело режима Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и командиров его армии. Мир не должен быть таким", - добавил Ермак. 

Удар россиян

Напомним, российские оккупанты в ночь на 25 декабря запустили по Украине 78 ракет. В частности, враг применил сразу 50 крылатых ракет Х-101/Х-55, которые были запущены из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Также россияне пытались атаковать Украину при помощи 106 ударных беспилотников.

Всего украинским защитникам удалось сбить 59 ракет и 54 ударных дрона. Еще 52 беспилотника не достигли своих целей, они были локационно потеряны.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, российский диктатор Владимир Путин сознательно выбрал Рождество для атаки.

Детально о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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