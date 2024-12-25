Спецпредставитель Трампа по Украине отреагировал на массированный удар РФ в Рождество

"Рождество должно быть временем мира, однако Украина подверглась жестокому нападению в Рождество. Наносить масштабные ракетные удары и атаки с помощью беспилотников в день рождения Господа - это неправильно", - подчеркнул Келлог.

Он добавил, что весь мир внимательно следит за действиями России и Украины. При этом США решительно настроены на установление мира в регионе.

Реакция Ермака

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил Келлога за честную, человеческую позицию.

"Российский обстрел гражданской инфраструктуры в Рождество - особенно циничный. Хотя за годы этой войны Россия доказала, что убийства гражданских людей и детей - любимое дело режима Путина (российского диктатора Владимира Путина - ред.) и командиров его армии. Мир не должен быть таким", - добавил Ермак.