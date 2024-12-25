Спецпредставник Трампа по Україні відреагував на масований удар РФ на Різдво

"Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати масштабних ракетних ударів й атак за допомогою безпілотників у день народження Господа - це неправильно", - наголосив Келлог.

Він додав, що весь світ уважно стежить за діями Росії та України. При цьому США рішуче налаштовані на встановлення миру в регіоні.

Реакція Єрмака

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Келлогу за чесну, людську позицію.

"Російський обстріл громадянської інфраструктури на Різдво - особливо цинічний. Хоча за роки цієї війни Росія довела, що вбивства цивільних людей і дітей - улюблена справа режиму Путіна (російського диктатора Володимира Путіна - ред.) і командирів його армії. Світ не повинен бути таким" , - додав Єрмак.