Спецпредставитель Трампа по Украине в январе посетит Киев, - Reuters

По информации источников издания, Келлог в Киеве должен встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками. В то же время спецпредставитель не планирует лететь в Москву.

Собеседники Reuters уточняют, что команда Келлога работает над организацией встреч с лидерами стран в Париже и Риме. При этом планирование поездки все еще не завершено и маршрут может измениться.

Источники журналистов отметили, что цель такой поездки - сбор фактов, а не активные переговоры.

Как обратило внимание Reuters, такая поездка демонстрирует желание Трампа как можно быстрее положить конец войне между Украиной и Россией.