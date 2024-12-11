Трамп назвал российско-украинскую войну главным приоритетом после инаугурации

Разрешение ситуации с российско-украинской войной станет главным приоритетом избранного президента США Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Действовать планируется быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа изданию Paris Match .

"Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией", - заявил он.

Интервью было записано во время визита Трампа во Францию 7 ноября и обнародовано 11 ноября.

"Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о его главном приоритете на международной арене.

По его словам, Ближний Восток также является большим приоритетом, однако "это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией".

"Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает", - добавил он.

Трамп прибыл в Париж на открытие собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара в 2019 году. В ходе своего визита во Францию, который стал его первой международной поездкой после переизбрания, он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"У нас была хорошая встреча с президентом Зеленским", - сказал Трамп.

Зеленский заявил, что благодарен Трампу за "твердую решимость" положить конец войне в Украине.

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял, что может положить конец войне России с Украиной за 24 часа. В воскресенье он написал на своей платформе Truth Social, что "необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры".

Он также повторил свой призыв к Вашингтону не вмешиваться в дела Сирии, где президент Башар Асад был свергнут повстанцами в ходе молниеносного наступления на выходных.