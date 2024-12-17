Спецпредставник Трампа по Україні в січні відвідає Київ, - Reuters

Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду спецпредставника по Україні, приїде до Києва. Його поїздка відбудеться на початку січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією джерел видання, Келлог у Києві має зустрітися з високопоставленими українськими чиновниками. Водночас спецпредставник не планує летіти до Москви.
Співрозмовники Reuters уточнюють, що команда Келлога працює над організацією зустрічей з лідерами країн у Парижі та Римі. При цьому планування поїздки все ще не завершене і маршрут може змінитися.
Джерела журналістів зазначили, що мета такої поїздки - збір фактів, а не активні переговори.
Як звернуло увагу Reuters, така поїздка демонструє бажання Трампа якнайшвидше покласти край війні між Україною та Росією.
Нагадаємо, нещодавно обраний президент США Дональд Трамп зазначав, що він планує говорити з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки війну РФ проти України необхідно завершити.
Як запевняв американський політик, завершення українсько-російської війни буде одним з головних його пріоритетів у питанні міжнародної політики.
Більш детально про те, що Трамп думає про війну в Україні, - в матеріалі РБК-Україна.
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