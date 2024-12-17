Спецпредставник Трампа по Україні в січні відвідає Київ, - Reuters

Трамп хоче завершити війну

Нагадаємо, нещодавно обраний президент США Дональд Трамп зазначав, що він планує говорити з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки війну РФ проти України необхідно завершити.

Як запевняв американський політик, завершення українсько-російської війни буде одним з головних його пріоритетів у питанні міжнародної політики.

Більш детально про те, що Трамп думає про війну в Україні, - в матеріалі РБК-Україна.

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