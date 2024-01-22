Спецпредставитель США рассказала о важности экономической поддержки Украины

Прицкер рассказала, что отважные украинские военные с помощью США и более 50 союзников и

, а безопасность и экономика образуют двойную спираль, переплетенную в усилиях победить Россию на поле боя.

Спецпредставительница США отметила и важность принятия Конгрессом выделения финансирования в помощь Украине.

"Если мы будем действовать сейчас, этот пакет даст сигнал друзьям и врагам об американском лидерстве, силе и решительности, когда дело касается победы Украины и ее будущего как свободного, независимого, демократического, экономически преуспевающего государства, интегрированного в ЕС и НАТО", - написала Прицкер.

Задержки с финансированием помощи Украине

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов, в том числе на помощь Украине и Израилю.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.