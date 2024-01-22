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Спецпредставник США розповіла про важливість економічної підтримки України

Фото: спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що агресійна війна Росії становить серйозну загрозу не лише для Києва, а й для Сполучених Штатів та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її статтю для The Hill.

Пріцкер розповіла, що відважні українські військові за допомогою США та понад 50 союзників та 

, а безпека та економіка утворюють подвійну спіраль, переплетену в зусиллях перемогти Росію на полі бою.

Спецпердставниця США відзначила й важливість ухвалення Конгресом виділення фінансування на допомогу Україні.

"Якщо ми діятимемо зараз, цей пакет дасть сигнал друзям і ворогам про американське лідерство, силу та рішучість, коли справа стосується перемоги України та її майбутнього як вільної, незалежної, демократичної, економічно процвітаючої держави, інтегрованої у ЄС та НАТО", - написала Пріцкер.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів, зокрема на допомогу Україні та Ізраїлю.

У Конгресі США точаться суперечки про подальше фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.

12 січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

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