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Спецпредставитель США рассказала о важности экономической поддержки Украины

Понедельник 22 января 2024 00:27
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Спецпредставитель США рассказала о важности экономической поддержки Украины Фото: спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер считает, что агрессивная война России представляет серьезную угрозу не только для Киева, но и для Соединенных Штатов и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее статью для The Hill.

Прицкер рассказала, что отважные украинские военные с помощью США и более 50 союзников и партнеров со всего мира выдержали давление России и вернули себе большую половину территорий, захваченных РФ, и значительно ухудшили военный потенциал Москвы.

"Наша поддержка безопасности вооружила украинцев для защиты своей земли и Европы, одновременно модернизируя нашу оборонно-промышленную базу на дому, делая нас более готовыми к любым событиям", - заявила чиновник.

Она добавила, что экономическая устойчивость является основным принципом военных усилий Украины , а безопасность и экономика образуют двойную спираль, переплетенную в усилиях победить Россию на поле боя.

Спецпредставительница США отметила и важность принятия Конгрессом выделения финансирования в помощь Украине.

"Если мы будем действовать сейчас, этот пакет даст сигнал друзьям и врагам об американском лидерстве, силе и решительности, когда дело касается победы Украины и ее будущего как свободного, независимого, демократического, экономически преуспевающего государства, интегрированного в ЕС и НАТО", - написала Прицкер.

Задержки с финансированием помощи Украине

Напомним, президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов, в том числе на помощь Украине и Израилю.

В Конгрессе США ведутся споры о дальнейшем финансировании помощи Украине. Вопросы блокируют республиканцы, требуя принять иммиграционное законодательство.

В Белом доме ожидают, что демократы и республиканцы достигнут соглашения в январе 2024 года.

12 января в Белом доме заявили, что помощь Украине приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

По данным The Wall Street Journal, президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, как требовали республиканцы во избежание критики и обеспечения помощи Украине.

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