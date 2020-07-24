ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Спецоперація по затриманню полтавського нападника: постраждав поліцейський

Полтава, П'ятниця 24 липня 2020 13:46
Спецоперація по затриманню полтавського нападника: постраждав поліцейський
Фото: автовикрадач (poltava.to)
Автор: Анастасия Рокитна

Чоловіку на ногу наїхав автомобіль

У полтавську лікарню з діагнозом "перелом кістки правої стопи" госпіталізували 28-річного співробітника відділу поліції в Полтавській області. Він отримав перелом в ході спецоперації по затриманню полтавського нападника.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту населення та охоронної роботи Полтавської ОДА, повідомляє видання "Полтавщина".

Чоловіку на ногу наїхав автомобіль, стан його здоров'я середньої тяжкості. У поліції підтвердили факт травмування свого співробітника, але не називають обставини цього травмування.

Зазначимо, спецоперація по пошуку нападника, який тримав у заручниках поліцейського, а потім його відпустив, триває.

Втім, нападник Роман Скрипник відпустив поліцейського Віталія Шияна, залишив автомобіль і ховається від правоохоронців у лісі.

Нагадаємо, стосовно нападника відкрили кримінальну справу за трьома статтями; йому інкримінують посягання на життя і здоров'я правоохоронця, захоплення заручника і незаконне поводження з боєприпасами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України захват заложников
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся