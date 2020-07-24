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Спецоперация по задержанию полтавского захватчика: пострадал полицейский

Полтава, Пятница 24 июля 2020 13:46
Спецоперация по задержанию полтавского захватчика: пострадал полицейский
Фото: автоугонщик (poltava.to)
Автор: Анастасия Рокитна

Мужчине на ногу наехал автомобиль

В полтавскую больницу с диагнозом "перелом кости правой стопы" госпитализировали 28-летнего сотрудника отдела полиции в Полтавской области. Он получил перелом в ходе спецоперации по задержанию полтавского захватчика.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения и охранной работы Полтавской ОГА, сообщает издание "Полтавщина".

Мужчине на ногу наехал автомобиль, состояние его здоровья средней тяжести. В полиции подтвердили факт травмирования своего сотрудника, но не называют обстоятельства этого травмирования.

Отметим, что спецоперация по поиску нападавшего, который держал в заложниках полицейского, а потом его отпустил, продолжается.

Впрочем, захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского Виталия Шияна, оставил автомобиль и скрывается от правоохранителей в лесу.

Напомним, в отношении захватчика возбудили уголовное дело по трем статьям; ему инкриминируют посягательство на жизнь и здоровье правоохранителя, захват заложника и незаконное обращение с боеприпасами.

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