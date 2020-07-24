Територія пошуку полтавського нападника збільшена, - поліція

Фото: полтавський нападник (t.me/dkr_npu)

Поліція оточила зону пошуку Скрипника Романа

За станом на ранок 24 липня територія пошуку полтавського нападника розширена. Пошуки тривають у Миргородському районі.

Про це в ефірі Україна 24 розповів речник поліції Полтавській області Роман Грішин.

За його словами, поліція продовжує пошуки Романа Скрипника в полях і лісопосадках.

"Зараз ця місцевість оточена, коло пошуку збільшено і оперативні заходи щодо пошуку тривають... Це територія Миргородського району... За нашою інформацією, у нього при собі предмет, схожий на гранату", - зазначив Грішин.

Він також звернувся із закликом до місцевих мешканців бути максимально обережними.

Нагадаємо, раніше в МВС закликали жителів Полтавської області не намагатися самостійно затримати викрадача, який напередодні взяв в заручники поліцейського, але протягом дня відпустив його і продовжує переховуватися від поліції.

Раніше також повідомлялося, що стосовно Скрипника відкрили кримінальну справу за трьома статтями; йому інкримінують посягання на життя і здоров'я правоохоронця, захоплення заручника і незаконне поводження з боєприпасами.