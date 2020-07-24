ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Територія пошуку полтавського нападника збільшена, - поліція

Полтавська область, П'ятниця 24 липня 2020 11:37
Територія пошуку полтавського нападника збільшена, - поліція
Фото: полтавський нападник (t.me/dkr_npu)
Автор: РБК-Україна

Поліція оточила зону пошуку Скрипника Романа

За станом на ранок 24 липня територія пошуку полтавського нападника розширена. Пошуки тривають у Миргородському районі.

Про це в ефірі Україна 24 розповів речник поліції Полтавській області Роман Грішин.

За його словами, поліція продовжує пошуки Романа Скрипника в полях і лісопосадках.

"Зараз ця місцевість оточена, коло пошуку збільшено і оперативні заходи щодо пошуку тривають... Це територія Миргородського району... За нашою інформацією, у нього при собі предмет, схожий на гранату", - зазначив Грішин.

Він також звернувся із закликом до місцевих мешканців бути максимально обережними.

Нагадаємо, раніше в МВС закликали жителів Полтавської області не намагатися самостійно затримати викрадача, який напередодні взяв в заручники поліцейського, але протягом дня відпустив його і продовжує переховуватися від поліції.

Раніше також повідомлялося, що стосовно Скрипника відкрили кримінальну справу за трьома статтями; йому інкримінують посягання на життя і здоров'я правоохоронця, захоплення заручника і незаконне поводження з боєприпасами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Полтавская областьзаложникизахват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся