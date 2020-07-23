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Захоплення заручника в Полтаві: відкрито справу за трьома статтями

Полтава, Четвер 23 липня 2020 16:14
Захоплення заручника в Полтаві: відкрито справу за трьома статтями
Фото: захоплення заручника в Полтаві (t.me/dkr_npu)
Автор: РБК-Україна

Полтавському загарбнику загрожує до 15 років в'язниці

За фактом захоплення заручника в Полтаві відкрили кримінальну справу за трьома статтями. Нападникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила головний спеціаліст відділу комунікації поліції Полтавської області Поліна Ларіна.

"За даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за трьома статтями. Це посягання на життя і здоров'я працівника правоохоронного органу, захоплення працівника правоохоронного органу як заручника, а також незаконне поводження з боєприпасами", - повідомила Ларіна.

Зазначимо, санкції цих статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нападник Роман Скрипник вже відпустив поліцейського Віталія Шияна, залишив автомобіль і ховається від правоохоронців у лісі.

Скрипника намагалися сьогодні вранці затримати біля адміністративного суду Полтави за підозрою у викраденні авто.

Він дістав гранату і схопив співробітника поліції, але в ході переговорів обміняв утримуваного поліцейського на начальника Управління карного розшуку Полтавської області, полковника поліції Віталія Шияна.

В цілях безпеки нападнику дали покинути Полтаву на машині із заручником.

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