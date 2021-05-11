ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна закликала негайно припинити ракетні обстріли Ізраїлю із Сектору Гази

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 12:11
Україна закликала негайно припинити ракетні обстріли Ізраїлю із Сектору Гази Фото: між Ізраїлем і Палестиною сталося нове загострення GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

МЗС України відреагувало на загострення ситуації в Секторі Гази. Київ засудив ескалацію і закликав припинити ракетні удари по Ізраїлю із Сектору Гази.

Про це Міністерство закордонних справ повідомило на своїй сторінці у Twitter.

"Україна засуджує ескалацію у Східному Єрусалимі, в районі Гази та на Західному березі (річки Йордан - ред.), що призвело до численних жертв. Ракетні обстріли Ізраїлю із Сектора Газа повинні негайно припинитися. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, ми закликаємо всі сторони утримуватися від ескалації насильства", - йдеться в повідомленні.

10 травня, загострилася ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася ситуація. З того часу ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".

Армія Ізраїлю заявила, що кілька ракет потрапили в житловий будинок в Ашкелоні. За інформацією місцевих ЗМІ, ракети потрапили в два будинки. В результаті обстрілу постраждали шість мирних жителів.

Увечері 10 травня прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС перетнув "червону лінію" своїми обстрілами. За його словами, Ізраїль не потерпить атак на своїх громадян і "відповість з великою силою".

У підсумку ЦАХАЛ оголосив про початок проведення операції" Страж стін", яка спрямована проти групи ХАМАС в Секторі Газа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Ізраїль
NEWS
Стрілянина в школі в Казані: що відомо
Стрілянина в школі в Казані: що відомо
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом