Глава Генштабу Ізраїлю розпорядився посилити атаки на Сектор Газа
Ізраїль посилить удари по об'єктах терористів ХАМАС у Секторі Газа. Відповідне розпорядження дав начальник генерального штабу ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) генерал-лейтенант Авів Кохаві.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
Глава Генштабу розпорядився продовжувати атаки на об'єкти з виробництва і зберігання боєприпасів терористичних організацій ХАМАС і "Ісламський джихад". Також ЦАХАЛ посилить підрозділи, розташовані в районах, прилеглих до Сектору Газа.
За інформацією ізраїльських ЗМІ, командування армії Ізраїлю планує призвати 5 тисяч резервістів ЦАХАЛу і вісім рот резервістів прикордонної поліції.
Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася ситуація в неділю, 10 травня. З тих пір ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін". Детальніше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.
За інформацією ізраїльської армії, кілька ракет потрапили в житловий будинок в Ашкелоні. В результаті обстрілу постраждали шість мирних жителів.
Зазначимо, вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС перетнув "червону лінію" своїми обстрілами.