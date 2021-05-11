Глава Генштабу Ізраїлю розпорядився посилити атаки на Сектор Газа

Ізраїль посилить удари по об'єктах терористів ХАМАС у Секторі Газа . Відповідне розпорядження дав начальник генерального штабу ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) генерал-лейтенант Авів Кохаві.

Про це повідомляє Newsru.co.il .

Глава Генштабу розпорядився продовжувати атаки на об'єкти з виробництва і зберігання боєприпасів терористичних організацій ХАМАС і "Ісламський джихад". Також ЦАХАЛ посилить підрозділи, розташовані в районах, прилеглих до Сектору Газа.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, командування армії Ізраїлю планує призвати 5 тисяч резервістів ЦАХАЛу і вісім рот резервістів прикордонної поліції.