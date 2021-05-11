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Глава Генштабу Ізраїлю розпорядився посилити атаки на Сектор Газа

Новость на русском → Ізраїль, Вівторок 11 травня 2021 13:33
Глава Генштабу Ізраїлю розпорядився посилити атаки на Сектор Газа Фото: глава генштабу армії Ізраїлю Авів Кохаві (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Ізраїль посилить удари по об'єктах терористів ХАМАС у Секторі Газа. Відповідне розпорядження дав начальник генерального штабу ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) генерал-лейтенант Авів Кохаві.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Глава Генштабу розпорядився продовжувати атаки на об'єкти з виробництва і зберігання боєприпасів терористичних організацій ХАМАС і "Ісламський джихад". Також ЦАХАЛ посилить підрозділи, розташовані в районах, прилеглих до Сектору Газа.

За інформацією ізраїльських ЗМІ, командування армії Ізраїлю планує призвати 5 тисяч резервістів ЦАХАЛу і вісім рот резервістів прикордонної поліції.

Нагадаємо, ситуація між Палестиною та Ізраїлем загострилася ситуація в неділю, 10 травня. З тих пір ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін". Детальніше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.

За інформацією ізраїльської армії, кілька ракет потрапили в житловий будинок в Ашкелоні. В результаті обстрілу постраждали шість мирних жителів.

Зазначимо, вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ХАМАС перетнув "червону лінію" своїми обстрілами.

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