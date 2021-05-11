Ситуація загострюється: Ізраїль піддався новому ракетному обстрілу з сектора Газа
Із сектора Газа сьогодні випустили ще 40 ракет по містах на півдні Ізраїлю. В результаті обстрілу постраждали дві людини.
В результаті обстрілу також пошкоджені будови в містах Ашдод і Ашкелон. У цьому районі Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги.
За даними видання, ізраїльські військові задіяли систему ППО "Залізний купол", проте неясно, скільки ракет вдалося перехопити.
Зазначимо, 10 травня, загострилася ситуація між Палестиною та Ізраїлем. З тих пір ХАМАС з сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".
Нагадаємо, Україна закликала негайно припинити ракетні обстріли Ізраїлю з сектора Газа.
Зазначимо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після ракетного удару з сектора Газа по околицях Єрусалиму заявив, що дані дії не можна залишити без відповіді. ХАМАС перейшов червоні лінії.
У підсумку ЦАХАЛ оголосив про початок проведення операції "Страж стін", яка спрямована проти групи ХАМАС в секторі Газа.