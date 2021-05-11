Ситуація загострюється: Ізраїль піддався новому ракетному обстрілу з сектора Газа

Із сектора Газа сьогодні випустили ще 40 ракет по містах на півдні Ізраїлю. В результаті обстрілу постраждали дві людини.

Про це повідомляє видання Times of Israel .

В результаті обстрілу також пошкоджені будови в містах Ашдод і Ашкелон. У цьому районі Ізраїлю прозвучали сирени повітряної тривоги.

За даними видання, ізраїльські військові задіяли систему ППО "Залізний купол", проте неясно, скільки ракет вдалося перехопити.

Зазначимо, 10 травня, загострилася ситуація між Палестиною та Ізраїлем. З тих пір ХАМАС з сектора Газа випустив по Ізраїлю понад 200 ракет, у відповідь ізраїльські військові почали операцію "Страж стін".