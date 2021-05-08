Сутички на Храмовій горі в Єрусалимі: близько 200 людей постраждали

Близько 200 палестинців були поранені в ході зіткнень з поліцією у Східному Єрусалимі. В основному сутички відбувалися поруч з мечеттю Аль-Акса.

Співробітники поліції стріляли по людях гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Як повідомляє агентство, після цього понад 200 силовиків штурмували двори мечеті і криті молитовні зали. Крім того, правоохоронці силою змушували віруючих покинути Аль-Аксу.

В даний час зіткнення спостерігаються в Східному Єрусалимі і його передмісті Шейх-Джаррах.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.

Як повідомлялося, в цей же день заворушення також спалахнули в кварталі Шейх Джаррах в Східному Єрусалимі, двоє учасників були затримані. Поліція отримала наказ розігнати протестувальників, учасникам була дана можливість розійтися, але вони не послухалися правоохоронців. У зв'язку з цим поліція була змушена використовувати спецзасоби.