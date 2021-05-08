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Сутички на Храмовій горі в Єрусалимі: близько 200 людей постраждали

Новость на русском → Єрусалим, Субота 08 травня 2021 04:19
Сутички на Храмовій горі в Єрусалимі: близько 200 людей постраждали Фото: сотні палестинців постраждали в зіткненнях з поліцією в Єрусалимі (english.wafa.ps)
Автор: Артур Родивилов

Близько 200 палестинців були поранені в ході зіткнень з поліцією у Східному Єрусалимі. В основному сутички відбувалися поруч з мечеттю Аль-Акса.

Про це повідомляє агентство WAFA.

Співробітники поліції стріляли по людях гумовими кулями, а також використовували світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Як повідомляє агентство, після цього понад 200 силовиків штурмували двори мечеті і криті молитовні зали. Крім того, правоохоронці силою змушували віруючих покинути Аль-Аксу.

В даний час зіткнення спостерігаються в Східному Єрусалимі і його передмісті Шейх-Джаррах.

Раніше стало відомо, що в п'ятницю, 7 травня, в Єрусалимі на Храмовій горі почалися заворушення, які переросли в зіткнення з поліцією. В результаті поранення отримали троє поліцейських. За даними Червоного Півмісяця, також постраждали 13 палестинців.

Як повідомлялося, в цей же день заворушення також спалахнули в кварталі Шейх Джаррах в Східному Єрусалимі, двоє учасників були затримані. Поліція отримала наказ розігнати протестувальників, учасникам була дана можливість розійтися, але вони не послухалися правоохоронців. У зв'язку з цим поліція була змушена використовувати спецзасоби.

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Також РБК-Україна писало, що в кінці березня в Танзанії в результаті тисняви під час прощання з померлим президентом загинули не менше 45 осіб.

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