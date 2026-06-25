Спецназ США впервые опробовал украинские "Магуры" в Тихом океане

Американский спецназ впервые опробовал украинские морские дроны "Магура" в Индо-Тихоокеанском регионе. Во время учений на Филиппинах беспилотники утопили корабль-мишень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg обнародовал видео учений: американский спецназ направил "Магуры" в корпус большого корабля, беспилотники детонировали, и судно пошло ко дну за несколько секунд.

Это было первое испытание украинских морских дронов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Почему морские дроны критически важны

Индо-Тихоокеанский регион в 30 раз больше континентальной части США, и в нем доминируют водные пространства. Морские дроны позволяют держать экипажированные корабли и подлодки вне зоны поражения, выполняя при этом разведку, минирование и даже запуск ракет.

Главное преимущество - цена: несколько сотен тысяч долларов за единицу, что гораздо меньше современной американской торпеды.

#Ukraine’s Defence Intelligence (#HUR) has hit a Russian high-speed boat with a #Magura V5 naval drone in the Vuzka (Narrow) Bay area of temporarily occupied #Crimea, HUR reported.



: HUR pic.twitter.com/UoNNntzc6r — KyivPost (@KyivPost) May 6, 2024

Кто скупает морские дроны

Тайвань заказывает 1320 боевых морских дронов Kaui-Chi за 888 млн долларов. США ожидают тысячи малых беспилотных кораблей в Индо-Тихоокеанском регионе к 2030 году. Япония выделила 600 млн. долларов на беспилотники для береговой обороны.

Украина выходит на глобальный рынок

Олег Рогинский, директор лондонской компании Uforce, производящей "Магуры", заявил Bloomberg, что компания ведет переговоры со странами Индо-Тихоокеанского региона и рассматривает строительство по меньшей мере двух производственных мощностей в регионе.

"Магуры" утопили около 10 российских военных кораблей в Черном море. "Боестойкость является абсолютно ключевой для любого дальнейшего развития здесь", – сказал Рогинский.