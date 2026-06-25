Спецназ США вперше випробував українські "Магури" у Тихому океані

Американський спецназ вперше випробував українські морські дрони "Магура" в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під час навчань на Філіппінах безпілотники потопили корабель-мішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg оприлюднив відео навчань: американський спецназ направив "Магури" до корпусу великого корабля, безпілотники детонували, і судно пішло на дно за кілька секунд.

Це було перше випробування українських морських дронів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Чому морські дрони критично важливі

Індо-Тихоокеанський регіон у 30 разів більший за континентальну частину США, і в ньому домінують водні простори. Морські дрони дозволяють тримати екіпажовані кораблі та підводні човни поза зоною ураження, виконуючи при цьому розвідку, мінування і навіть запуск ракет.

Головна перевага – ціна: кілька сотень тисяч доларів за одиницю, що набагато менше сучасної американської торпеди.

#Ukraine’s Defence Intelligence (#HUR) has hit a Russian high-speed boat with a #Magura V5 naval drone in the Vuzka (Narrow) Bay area of temporarily occupied #Crimea, HUR reported.



: HUR pic.twitter.com/UoNNntzc6r — KyivPost (@KyivPost) May 6, 2024

Хто скуповує морські дрони

Тайвань замовляє 1320 бойових морських дронів Kaui-Chi за 888 млн доларів. США очікують тисячі малих безпілотних кораблів в Індо-Тихоокеанському регіоні до 2030 року. Японія виділила 600 млн доларів на безпілотники для берегової оборони.

Україна виходить на глобальний ринок

Олег Рогинський, директор лондонської компанії Uforce, яка виробляє "Магури", заявив Bloomberg, що компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону і розглядає будівництво щонайменше двох виробничих потужностей у регіоні.

"Магури" потопили близько 10 російських військових кораблів у Чорному морі. "Бойостійкість є абсолютно ключовою для будь-якого подальшого розвитку тут", – сказав Рогинський.