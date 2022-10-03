Спецназ показал фото и документацию новой разработки России, которую "затрофеили" ВСУ
Украинский спецназ показал фото и документацию нового трофея, захваченного ВСУ на позициях оккупантов - новую разработку - мину ОЛА-8Т.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото и документацию, оказавшуюся в распоряжении волонтерского расследовательного сообщества InformNapalm.
"Это относительно новая российская разработка мины, о которой в Интернете фактически еще нет информации", - говорится в сообщении.
Что известно о мине ОЛА-8Т
Маркировка ОЛА-8Т указывает, что ее состав:
- октоген - 77%;
- алюминий - 8%;
- соединение (ЛД-70, полиакриловый полимер, стабилизатор) - 15%.
Скорость детонации 8430 м/c при густоте 1.84 г/см3.
Как отмечают волонтеры, это далеко не первые относительно новые и малоизвестные российские разработки, которые удается захватить украинскому спецназу вместе с документацией.
"Российские военные саботируют приказы своего командования и оставляют документы к новым образцам вооружения целыми и невредимыми, некоторые сдаются в плен и под определенные гарантии или пожелания рассказывают, где прикопали интересные "подарки" с документами", - констатируют в InformNapalm.
Напомним, бойцы Нацгвардии обнаружили вражеский танк Т-72Б3 под уволенным Лиманом. Это самая распространенная модификация старых танков россиян.
Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 320 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 430 военнослужащих.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.