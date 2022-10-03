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Спецназ показал фото и документацию новой разработки России, которую "затрофеили" ВСУ

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 октября 2022 13:52
Спецназ показал фото и документацию новой разработки России, которую "затрофеили" ВСУ Фото: спецназ показал фото и документацию новой разработки России (facebook com usofcom)
Автор: Наталия Гурковская

Украинский спецназ показал фото и документацию нового трофея, захваченного ВСУ на позициях оккупантов - новую разработку - мину ОЛА-8Т.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото и документацию, оказавшуюся в распоряжении волонтерского расследовательного сообщества InformNapalm.

"Это относительно новая российская разработка мины, о которой в Интернете фактически еще нет информации", - говорится в сообщении.

Что известно о мине ОЛА-8Т

Маркировка ОЛА-8Т указывает, что ее состав:

  • октоген - 77%;
  • алюминий - 8%;
  • соединение (ЛД-70, полиакриловый полимер, стабилизатор) - 15%.

Скорость детонации 8430 м/c при густоте 1.84 г/см3.

Как отмечают волонтеры, это далеко не первые относительно новые и малоизвестные российские разработки, которые удается захватить украинскому спецназу вместе с документацией.

"Российские военные саботируют приказы своего командования и оставляют документы к новым образцам вооружения целыми и невредимыми, некоторые сдаются в плен и под определенные гарантии или пожелания рассказывают, где прикопали интересные "подарки" с документами", - констатируют в InformNapalm.

Напомним, бойцы Нацгвардии обнаружили вражеский танк Т-72Б3 под уволенным Лиманом. Это самая распространенная модификация старых танков россиян.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 320 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 430 военнослужащих.

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