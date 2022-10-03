Спецназ показал фото и документацию новой разработки России, которую "затрофеили" ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фото и документацию, оказавшуюся в распоряжении волонтерского расследовательного сообщества InformNapalm .

"Это относительно новая российская разработка мины, о которой в Интернете фактически еще нет информации", - говорится в сообщении.

Что известно о мине ОЛА-8Т

Маркировка ОЛА-8Т указывает, что ее состав:

октоген - 77%;

алюминий - 8%;

соединение (ЛД-70, полиакриловый полимер, стабилизатор) - 15%.

Скорость детонации 8430 м/c при густоте 1.84 г/см3.

Как отмечают волонтеры, это далеко не первые относительно новые и малоизвестные российские разработки, которые удается захватить украинскому спецназу вместе с документацией.

"Российские военные саботируют приказы своего командования и оставляют документы к новым образцам вооружения целыми и невредимыми, некоторые сдаются в плен и под определенные гарантии или пожелания рассказывают, где прикопали интересные "подарки" с документами", - констатируют в InformNapalm.