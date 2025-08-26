Жара возвращается в Украину: синоптик показала карту погоды: синоптик показала карту погоды

В Украину возвращается летняя жара. Уже завтра, 27 августа, в отдельных регионах температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, завтра, 27 августа, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Температура днем будет колебаться в пределах +22+27 градусов, на севере страны немного свежее - +19+22 градуса.

Осадки маловероятны, лишь на Черниговщине местами пройдет небольшой дождь.

Погода в Киеве

В столице в среду также сухо, температура днем достигнет +22 градусов.

Погода до конца недели

Как отметила Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается дальнейшее повышение температуры, и до конца недели местами на юге и в центре воздух прогреется до жарких значений.

"Перед вами - карта прогноза температуры воздуха на ближайшую субботу. И она говорит, что Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы", - сообщила синоптик.