ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Жара возвращается в Украину: синоптик показала карту погоды: синоптик показала карту погоды

Вторник 26 августа 2025 12:48
UA EN RU
Жара возвращается в Украину: синоптик показала карту погоды: синоптик показала карту погоды Фото: в Украину возвращается жара (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Украину возвращается летняя жара. Уже завтра, 27 августа, в отдельных регионах температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика, завтра, 27 августа, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Температура днем будет колебаться в пределах +22+27 градусов, на севере страны немного свежее - +19+22 градуса.

Осадки маловероятны, лишь на Черниговщине местами пройдет небольшой дождь.

Погода в Киеве

В столице в среду также сухо, температура днем достигнет +22 градусов.

Погода до конца недели

Как отметила Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается дальнейшее повышение температуры, и до конца недели местами на юге и в центре воздух прогреется до жарких значений.

"Перед вами - карта прогноза температуры воздуха на ближайшую субботу. И она говорит, что Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы", - сообщила синоптик.

Жара возвращается в Украину: синоптик показала карту погоды: синоптик показала карту погоды

Как действовать во время сильной жары

  • По возможности оставайтесь в помещениях с кондиционером или вентилятором.

  • Избегайте прямого солнца, особенно между 11:00 и 16:00, когда температура самая высокая.

  • Надевайте легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей.

  • Не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках.

  • Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF.

  • Пейте много воды, даже если не чувствуете жажды.

  • Избегайте алкоголя, крепкого кофе и газированных напитков, они могут обезвоживать.

  • Отдавайте предпочтение легкой пище: фрукты, овощи, салаты.

  • Избегайте тяжелой и жирной пищи, которая повышает температуру тела.

  • Ограничьте физические нагрузки, особенно на улице в жару.

  • Планируйте прогулки на утренние или вечерние часы, когда температура ниже.

  • Они наиболее уязвимы к тепловому удару, следите, чтобы они были в прохладе и пили достаточно воды.

Признаки перегрева и теплового удара

  • Головная боль, головокружение, тошнота, слабость, повышенное сердцебиение.

  • При первых симптомах срочно идите в прохладное место, пейте воду, охлаждайте тело влажными полотенцами.

  • В случае сильного теплового удара вызывайте скорую помощь.

Напомним, сегодня в Киеве зафиксировали самый холодный день за долгое время.

А в Черновицкой области вчера температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы