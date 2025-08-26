Жара возвращается в Украину: синоптик показала карту погоды: синоптик показала карту погоды
В Украину возвращается летняя жара. Уже завтра, 27 августа, в отдельных регионах температура воздуха поднимется до +27 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
По прогнозу синоптика, завтра, 27 августа, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Температура днем будет колебаться в пределах +22+27 градусов, на севере страны немного свежее - +19+22 градуса.
Осадки маловероятны, лишь на Черниговщине местами пройдет небольшой дождь.
Погода в Киеве
В столице в среду также сухо, температура днем достигнет +22 градусов.
Погода до конца недели
Как отметила Диденко, в ближайшие дни в Украине ожидается дальнейшее повышение температуры, и до конца недели местами на юге и в центре воздух прогреется до жарких значений.
"Перед вами - карта прогноза температуры воздуха на ближайшую субботу. И она говорит, что Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы", - сообщила синоптик.
Как действовать во время сильной жары
-
По возможности оставайтесь в помещениях с кондиционером или вентилятором.
-
Избегайте прямого солнца, особенно между 11:00 и 16:00, когда температура самая высокая.
-
Надевайте легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей.
-
Не забывайте о головном уборе и солнцезащитных очках.
-
Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF.
-
Пейте много воды, даже если не чувствуете жажды.
-
Избегайте алкоголя, крепкого кофе и газированных напитков, они могут обезвоживать.
-
Отдавайте предпочтение легкой пище: фрукты, овощи, салаты.
-
Избегайте тяжелой и жирной пищи, которая повышает температуру тела.
-
Ограничьте физические нагрузки, особенно на улице в жару.
-
Планируйте прогулки на утренние или вечерние часы, когда температура ниже.
-
Они наиболее уязвимы к тепловому удару, следите, чтобы они были в прохладе и пили достаточно воды.
Признаки перегрева и теплового удара
-
Головная боль, головокружение, тошнота, слабость, повышенное сердцебиение.
-
При первых симптомах срочно идите в прохладное место, пейте воду, охлаждайте тело влажными полотенцами.
-
В случае сильного теплового удара вызывайте скорую помощь.
Напомним, сегодня в Киеве зафиксировали самый холодный день за долгое время.
А в Черновицкой области вчера температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.