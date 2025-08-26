ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Спека повертається в Україну: синоптик показала карту погоди

Вівторок 26 серпня 2025 12:48
UA EN RU
Спека повертається в Україну: синоптик показала карту погоди Фото: до України повертається спека (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Україну повертається літня спека. Вже завтра, 27 серпня, в окремих регіонах температура повітря підніметься до +27 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За прогнозом синоптика, завтра, 27 серпня, очікується переважно суха та сонячна погода. Температура вдень коливатиметься в межах +22+27 градусів, на півночі країни трохи свіжіше - +19+22 градуси.

Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде невеликий дощ.

Погода у Києві

У столиці в середу також сухо, температура вдень досягне +22 градусів.

Погода до кінця тижня

Як зазначила Діденко, найближчими днями в Україні очікується подальше підвищення температури, і до кінця тижня місцями на півдні та в центрі повітря прогріється до спекотних значень.

"Перед вами - карта прогнозу температури повітря на найближчу суботу. І вона каже, що Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи", - повідомила синоптик.

Спека повертається в Україну: синоптик показала карту погоди

Як діяти під час сильної спеки

  • По можливості залишайтеся в приміщеннях із кондиціонером або вентилятором.

  • Уникайте прямого сонця, особливо між 11:00 і 16:00, коли температура найвища.

  • Одягайте легкий, світлий та вільний одяг з натуральних тканин.

  • Не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри.

  • Використовуйте сонцезахисний крем із високим SPF.

  • Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги.

  • Уникайте алкоголю, міцної кави та газованих напоїв, вони можуть зневоднювати.

  • Віддавайте перевагу легкій їжі: фрукти, овочі, салати.

  • Уникайте важкої та жирної їжі, яка підвищує температуру тіла.

  • Обмежте фізичні навантаження, особливо на вулиці у спеку.

  • Плануйте прогулянки на ранкові або вечірні години, коли температура нижча.

  • Вони найбільш вразливі до теплового удару, стежте, щоб вони були в прохолоді та пили достатньо води.

Ознаки перегріву та теплового удару

  • Головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, підвищене серцебиття.

  • При перших симптомах терміново йдіть у прохолодне місце, пийте воду, охолоджуйте тіло вологими рушниками.

  • У разі сильного теплового удару викликайте швидку допомогу.

Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксували найхолодніший день за довгий час.

А у Чернівецькій області вчора температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
Новини
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили