Спека повертається в Україну: синоптик показала карту погоди
В Україну повертається літня спека. Вже завтра, 27 серпня, в окремих регіонах температура повітря підніметься до +27 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Погода в Україні
За прогнозом синоптика, завтра, 27 серпня, очікується переважно суха та сонячна погода. Температура вдень коливатиметься в межах +22+27 градусів, на півночі країни трохи свіжіше - +19+22 градуси.
Опади малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде невеликий дощ.
Погода у Києві
У столиці в середу також сухо, температура вдень досягне +22 градусів.
Погода до кінця тижня
Як зазначила Діденко, найближчими днями в Україні очікується подальше підвищення температури, і до кінця тижня місцями на півдні та в центрі повітря прогріється до спекотних значень.
"Перед вами - карта прогнозу температури повітря на найближчу суботу. І вона каже, що Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи", - повідомила синоптик.
Як діяти під час сильної спеки
По можливості залишайтеся в приміщеннях із кондиціонером або вентилятором.
Уникайте прямого сонця, особливо між 11:00 і 16:00, коли температура найвища.
Одягайте легкий, світлий та вільний одяг з натуральних тканин.
Не забувайте про головний убір і сонцезахисні окуляри.
Використовуйте сонцезахисний крем із високим SPF.
Пийте багато води, навіть якщо не відчуваєте спраги.
Уникайте алкоголю, міцної кави та газованих напоїв, вони можуть зневоднювати.
Віддавайте перевагу легкій їжі: фрукти, овочі, салати.
Уникайте важкої та жирної їжі, яка підвищує температуру тіла.
Обмежте фізичні навантаження, особливо на вулиці у спеку.
Плануйте прогулянки на ранкові або вечірні години, коли температура нижча.
Вони найбільш вразливі до теплового удару, стежте, щоб вони були в прохолоді та пили достатньо води.
Ознаки перегріву та теплового удару
Головний біль, запаморочення, нудота, слабкість, підвищене серцебиття.
При перших симптомах терміново йдіть у прохолодне місце, пийте воду, охолоджуйте тіло вологими рушниками.
У разі сильного теплового удару викликайте швидку допомогу.
Нагадаємо, сьогодні у Києві зафіксували найхолодніший день за довгий час.
А у Чернівецькій області вчора температура повітря "впала" нижче нуля градусів за Цельсієм.