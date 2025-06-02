Холодный май с заморозками задержал лето в Киеве
Май 2025 года в Киеве был холоднее нормы. Метеорологическое лето пришло на десять дней позже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха мая составила 13,6 градусов тепла. Это ниже климатической нормы на 2,2 градусов.
Холоднее всего было 11 мая, когда минимальная температура снизилась под утро до 4,1 градусов мороза. Теплее всего было 4 числа, когда максимальная температура повысилась до 27,0 градусов тепла.
Метеорологическое лето в Киеве началось 21 мая, когда состоялся устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 15,0 градусов тепла в сторону ее повышения. Оно пришло в столицу на 10 дней позже среднемноголетних показателей.
Осадков на проспекте Науки выпало 64 мм или 98% месячной нормы.
Почему май был холодный
По данным Укргидрометцентра, в мае в Украине преобладали северные и северо-западные синоптические процессы, которые распространяли холодный воздух арктического происхождения по территории страны. В то же время это временное явление, а не климатический тренд.
Метеорологическое лето пришло в часть регионов Украины 21 мая.
По данным Центральной геофизической обсерватории, 2024 год стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура 2024 года в столице составила 11,4 градусов тепла, что на 2,4 градусов выше климатической нормы. Он стал самым теплым в столице за время проведения наблюдений.
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