Жара возвращается: синоптики предупредили о +31 в Украине
В четверг, 5 июня, большая часть территории Украины окажется под влиянием теплого воздуха, который поступает с запада. Благодаря этому днем ожидается по-летнему жаркая погода, несмотря на довольно прохладную ночь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
По данным синоптиков, в этот день будет преобладать малооблачная и сухая погода. В поле повышенного атмосферного давления осадки маловероятны, однако во второй половине дня на северо-западе страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16°, в Карпатах - +9...+14°. Днем воздух прогреется до +23...+28°, на юго-западе страны - до +31°. В горных районах будет немного свежее: +18...+23°.
Ветер преимущественно южный, в восточных областях - северный, скорость 5-10 м/с. В Карпатах днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Фото: Украинский гидрометеорологический центр (facebook.com)
Погода в Киеве и области
В среду, 5 июня, на Киевщине ожидается сухая и теплая погода. В течение суток будет небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Атмосферные условия будут способствовать комфортному пребыванию на улице.
Ветер южного направления, умеренный - 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +11...+16°, днем +23...+28°;
- в столице ночью +14...+16°, днем +26...+28°.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали "погодные итоги" за третью декаду мая 2025 года и рассказали, на какие садовые и огородные культуры больше всего повлияла непогода в последние недели весны.
Также в Укргидрометцентре сообщали, что в Украину уже пришло метеорологическое лето, но не во все области.
Кроме того, РБК-Украина писало, что среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 13,6 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 2,2 градусов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.