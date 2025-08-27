ua en ru
Украину накроет антициклон Mareike: что будет с погодой завтра

Среда 27 августа 2025 11:33
Украину накроет антициклон Mareike: что будет с погодой завтра Фото: Украину накроет антициклон Mareikeа (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Антициклон Mareike сделает погоду в Украине сухой и солнечной в четверг, 28 августа. Температура воздуха несколько повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По словам синоптика, ветер будет переходить на южное и юго-восточное направления, и, соответственно, температура воздуха начнет повышаться.

28 августа в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +25...+29 °C, на юге и западе местами до +30 °C, на Сумщине и Черниговщине +20...+23 °C.

Погода в Киеве

В столице 28 августа предполагается сухая солнечная теплая погода с температурой около +25 °C.

Диденко показала карту, которая иллюстрирует, как будет двигаться антициклон Mareike по территории Украины.

Украину накроет антициклон Mareike: что будет с погодой завтра

Погода до конца недели

Как рассказала синоптик, в дальнейшем в Украине станет еще теплее. В течение пятницы, субботы и воскресенья, 29-31 августа, практически повсеместно ожидается жара до +28...+32 °C, на юге и востоке в отдельных районах до +32...+34 °C.

Ослабление жары ориентировочно предполагается с 4 сентября, на юге - с 7-8 сентября.

Предварительный прогноз на 1 сентября: в Украине преимущественно сухо, лишь на западе возможны локальные короткие дожди. В северных и западных областях +26...+29 °C, в центре и на юге +28...+33 °C, на востоке +32...+35 °C.

Как защититься от жары:

  • Пейте достаточно воды, избегайте алкоголя и кофе в жару.
  • Избегайте прямого солнца, особенно с 11:00 до 16:00.
  • Носите легкую, свободную одежду светлых цветов и шляпу.
  • Используйте солнцезащитные кремы и очки.
  • Ограничьте физические нагрузки и активные прогулки в жару.
  • По возможности оставайтесь в прохладных или кондиционированных помещениях.
  • Следите за состоянием детей, пожилых людей и животных - они наиболее уязвимы.

Ранее в Киеве зафиксировали самый холодный день за долгое время.

А в Черновицкой области вчера температура воздуха "упала" ниже нуля градусов по Цельсию.

