Потребление продолжает расти: в "Укрэнерго" призвали экономить электроэнергию

В "Укрэнерго" призвали потребителей экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 22:00 из-за заметного роста потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 10 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 1% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду. Причина - содержание жаркой погоды на всей территории Украины", - отметили в "Укрэнерго".

Также облачная погода с осадками в западных и части центральных областей обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост уровня энергопотребления из общей сети.

Вчера, 9 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,9% выше, чем максимум предыдущего дня - во вторник.

"Сегодня, 10 июля, сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами с 10:00 до 22:00", - добавили в "Укрэнерго".