Жара до +29, грозовые дожди и град: какой будет погода в Украине 7 июня

Погода в Украине в воскресенье, 7 июня, будет удивлять контрастами: кому-то достанется летняя жара, а кому-то похолодание, грозовые дожди и град.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра будет облачно с прояснениями. В Украине, кроме востока, умеренные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; в Винницкой, Житомирской и Киевской областях значительные дожди.

Ночью и утром на Закарпатье местами туман. Ветер переменных направлений, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на западе страны 10-15°; днем 24-29°, в западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°.

Фото: в воскресенье в Украине ожидаются грозовые дожди, ветер и град (инфографика: РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями.

Значительный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 13-18°, днем 20-25°; в Киеве ночью 16-18°, днем 21-23°.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киева и Киевской области.

7 июня ожидается значительный дождь, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый.