Спасы, пост и Успение Богородицы: самые важные праздники августа по календарю ПЦУ

Август несет украинцам ряд больших церковных праздников. В ПЦУ объяснили, какие именно дни этого месяца - особенно важны для верующих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
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Украинцам напомнили, что август в церковном календаре - месяц, наполненный большими праздниками.
"Которые напоминают нам про спасительные события земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и побуждают к более глубокой молитве, духовному обновлению и благодарности Богу", - уточнили в ПЦУ.
Отмечается, что многие из этих дней "издавна занимают важное место в нашей духовной традиции".
Уже в первый день августа - 1 числа - община Православной Церкви отмечала Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, почитала память святых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара.
Тогда же начался двухнедельный Успенский пост (он продлится до 14 августа).
Стоит отметить, что первый праздник августа - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня - в народе называют также "первый" или Медовый Спас (другие названия - Маковея или Спас на воде).
Далее, 6 августа, наступает праздник Преображения Господня.
"Который открывает перед нами божественную славу Христа и напоминает о призвании каждого человека к собственной духовной перемене", - объяснили в ПЦУ.
В этот день по доброй традиции будет совершаться освящение плодов нового урожая - как знак благодарности Творцу за Его щедрые дары.
В народе это - "второй" или Яблочный Спас (другое название - Святой Спас).
В середине августа - 15 числа - украинцев ожидает Успение Пресвятой Богородицы.
Речь идет об одном из величайших богородичных праздников, возвещающем о победе жизни над смертью и надежде на вечность.
На следующий день - 16 августа - ПЦУ будет вспоминать перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
"Святыни, которая свидетельствует о воплощении Божьего Сына и об особом значении святых икон в жизни Церкви", - объяснили в ПЦУ.
В народе этот праздник называют "третий" или Ореховый Спас (другие названия - Холодный, Хлебный или Полотняный Спас).
Завершается август также важными днями.
28 августа верующие будут почитать Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах усопших.
29 августа - Усекновение главы святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
В этот день Церковь установила строгий однодневный пост, призывая верных:
"Пусть все августовские праздники укрепят нашу веру, помогут расти в любви к Богу и ближним и принесут мир, надежду и Божие благословение каждой христианской семье", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали об одном из величайших пророков, которому покорялись стихии.
Кроме того, украинцам объяснили, можно ли начинать новые дела в большие праздники.
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