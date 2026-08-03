Спасы, пост и Успение Богородицы: самые важные праздники августа по календарю ПЦУ

Главное: Календарь праздников ПЦУ : август богат на большие церковные праздники, напоминающие о событиях земной жизни Христа и призывающие к духовному обновлению.

: август богат на большие церковные праздники, напоминающие о событиях земной жизни Христа и призывающие к духовному обновлению. Спасы в августе : 1 августа отмечалось Изнесение честных древ Креста Господня (Медовый Спас) и начало Успенского поста, 6 августа - Преображение Господне (Яблочный Спас), а 16 августа - перенесение в Константинополь Нерукотворного образа Христа (Ореховый Спас).

: 1 августа отмечалось Изнесение честных древ Креста Господня (Медовый Спас) и начало Успенского поста, 6 августа - Преображение Господне (Яблочный Спас), а 16 августа - перенесение в Константинополь Нерукотворного образа Христа (Ореховый Спас). Богородичный праздник : 15 августа украинцы будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы, которое символизирует победу жизни над смертью.

: 15 августа украинцы будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы, которое символизирует победу жизни над смертью. Завершение месяца: 28 августа почитают Собор преподобных отцов Киево-Печерских, а 29 августа - Усекновение главы Иоанна Предтечи со строгим однодневным постом.

Самые важные дни августа по календарю ПЦУ

Украинцам напомнили, что август в церковном календаре - месяц, наполненный большими праздниками.

"Которые напоминают нам про спасительные события земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и побуждают к более глубокой молитве, духовному обновлению и благодарности Богу", - уточнили в ПЦУ.

Отмечается, что многие из этих дней "издавна занимают важное место в нашей духовной традиции".

Уже в первый день августа - 1 числа - община Православной Церкви отмечала Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, почитала память святых мучеников Маккавеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара.

Тогда же начался двухнедельный Успенский пост (он продлится до 14 августа).

Стоит отметить, что первый праздник августа - Изнесение честных древ животворящего Креста Господня - в народе называют также "первый" или Медовый Спас (другие названия - Маковея или Спас на воде).

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Далее, 6 августа, наступает праздник Преображения Господня.

"Который открывает перед нами божественную славу Христа и напоминает о призвании каждого человека к собственной духовной перемене", - объяснили в ПЦУ.

В этот день по доброй традиции будет совершаться освящение плодов нового урожая - как знак благодарности Творцу за Его щедрые дары.

В народе это - "второй" или Яблочный Спас (другое название - Святой Спас).

Самые важные дни августа 2026 года по церковному календарю (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

В середине августа - 15 числа - украинцев ожидает Успение Пресвятой Богородицы.

Речь идет об одном из величайших богородичных праздников, возвещающем о победе жизни над смертью и надежде на вечность.

На следующий день - 16 августа - ПЦУ будет вспоминать перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

"Святыни, которая свидетельствует о воплощении Божьего Сына и об особом значении святых икон в жизни Церкви", - объяснили в ПЦУ.

В народе этот праздник называют "третий" или Ореховый Спас (другие названия - Холодный, Хлебный или Полотняный Спас).

Завершается август также важными днями.

28 августа верующие будут почитать Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах усопших.

29 августа - Усекновение главы святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

В этот день Церковь установила строгий однодневный пост, призывая верных:

к молитве;

к сдержанности;

к размышлениям над подвигом великого пророка.

"Пусть все августовские праздники укрепят нашу веру, помогут расти в любви к Богу и ближним и принесут мир, надежду и Божие благословение каждой христианской семье", - подытожили в ПЦУ.