Затримано ще одного підозрюваного в причетності до пожеж у Чорнобилі

Фото: пожежі в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

Чоловік підпалив сміття, і вогонь перекинувся на сухостій

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного в причетності до пожеж у Чорнобильській зоні. Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, напередодні пожежі в Чорнобильській зоні загасили через десять днів після займання. При цьому на 15 квітня триває гасіння окремих осередків тління.

"Вчора правоохоронці затримали ще одного чоловіка, який став винуватцем цієї страшної пожежі. Чоловік підпалив сміття, і вогонь перекинувся на суху траву, і, як наслідок, згоріли сотні гектарів лісу", - заявив Кличко.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов через ці пожежі тимчасово не рекомендує жителям найближчих населених пунктів з хронічними захворюваннями легенів або серцево-судинними захворюваннями виходити з дому.

Також повідомлялося, що в результаті масштабної пожежі в Чорнобильській зоні згоріли 30% туристичних об'єктів. Зокрема, постраждали покинуті села і деякі металеві локації. У той же час основні туристичні місця все ж таки збереглися.