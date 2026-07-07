ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Во Львовской области десятки детей попали в больницу после купания в озере

15:15 07.07.2026 Вт
3 мин
Какой водоем стал причиной вспышки болезни?
aimg Василина Копытко
Во Львовской области десятки детей попали в больницу после купания в озере Среди пострадавших 42 детей (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Во Львовской области из-за вспышки ротавируса на озере Задорожное госпитализированы 49 человек, большинство из которых - дети. Купание в водоеме запрещено, а правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных норм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

Главное:

  • Во Львовской области количество пострадавших составляет 49 человек, среди которых 42 - дети.
  • Специалисты подтвердили, что возбудителем заболевания стала инфекция ротавируса.
  • Купание в озере сейчас официально запрещено, а ситуацию мониторят медики и специалисты Центра по контролю и профилактике болезней.
  • По факту нарушения санитарных правил и норм правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины.

Количество больных и состояние пациентов

По состоянию на 7 июля известно уже о 49 человек, которые обратились за медицинской помощью, причем 42 из них - это дети. Все пострадавшие отдыхали на озере Задорожное в период 26 июня - 1 июля, преимущественно на "общественном" пляже Тростянецкой громады.

Пациенты госпитализированы в областную инфекционную больницу, куда они попадали в тяжелом состоянии.

По словам медиков, у больных наблюдалась высокая температура, постоянная тошнота, рвота, боль в животе и нарушения пищеварения. Самому маленькому пациенту, нуждающемуся в помощи врачей, всего один год.

Читайте также:Что такое ротавирус и как от него защититься: ответ Минздрава

Комментарий специалистов

Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко в комментарии Zaxid.net сообщила, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция. Соответствующий диагноз лабораторно подтвержден у четырех больных.

"Бактериологические исследования продолжаются. Население информировано о запрете купания в воде озера", - заявили в центре контроля и профилактики болезней.

Читайте также: На круизном лайнере, где вспыхнул хантавирус, есть украинцы, - МИД

Расследование дела

Из-за инцидента правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Чем опасен ротавирус

Ранее в Минздраве объясняли, что ротавирусная инфекция чрезвычайно заразна и передается фекально-оральным путем через контакт с больными, загрязненные предметы или поверхности.

Врачи предостерегают: для заражения достаточно попадания в организм менее сотни частиц патогена.

Во Львовской области десятки детей попали в больницу после купания в озереКак распознать ротавирус (инфографика Минздрава)

Наиболее распространенным и опасным осложнением является дегидратация - критическая потеря организмом воды, солей и минералов. Это состояние особенно угрожает маленьким детям, которые очень быстро теряют необходимую влагу.

Специфического лечения не существует, поэтому медики настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены и при появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачам.

Раньше мы делились советами экспертов по поводу того, как безопасно купаться в водоемах, чтобы ничего не подхватить.

Читайте также о том, какой должна быть минимальная температура в водоеме, чтобы там можно было купаться без риска простудиться.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Народная партия Здоровье Больницы Отдых детей
Новости
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Белый дом назвал время встречи Зеленского и Трампа в Турции
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни