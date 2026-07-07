Во Львовской области десятки детей попали в больницу после купания в озере
Во Львовской области из-за вспышки ротавируса на озере Задорожное госпитализированы 49 человек, большинство из которых - дети. Купание в водоеме запрещено, а правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных норм.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Львовского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.
Главное:
- Во Львовской области количество пострадавших составляет 49 человек, среди которых 42 - дети.
- Специалисты подтвердили, что возбудителем заболевания стала инфекция ротавируса.
- Купание в озере сейчас официально запрещено, а ситуацию мониторят медики и специалисты Центра по контролю и профилактике болезней.
- По факту нарушения санитарных правил и норм правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины.
Количество больных и состояние пациентов
По состоянию на 7 июля известно уже о 49 человек, которые обратились за медицинской помощью, причем 42 из них - это дети. Все пострадавшие отдыхали на озере Задорожное в период 26 июня - 1 июля, преимущественно на "общественном" пляже Тростянецкой громады.
Пациенты госпитализированы в областную инфекционную больницу, куда они попадали в тяжелом состоянии.
По словам медиков, у больных наблюдалась высокая температура, постоянная тошнота, рвота, боль в животе и нарушения пищеварения. Самому маленькому пациенту, нуждающемуся в помощи врачей, всего один год.
Комментарий специалистов
Генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко в комментарии Zaxid.net сообщила, что причиной массового заболевания стала ротавирусная инфекция. Соответствующий диагноз лабораторно подтвержден у четырех больных.
"Бактериологические исследования продолжаются. Население информировано о запрете купания в воде озера", - заявили в центре контроля и профилактики болезней.
Расследование дела
Из-за инцидента правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины.
Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
Чем опасен ротавирус
Ранее в Минздраве объясняли, что ротавирусная инфекция чрезвычайно заразна и передается фекально-оральным путем через контакт с больными, загрязненные предметы или поверхности.
Врачи предостерегают: для заражения достаточно попадания в организм менее сотни частиц патогена.
Как распознать ротавирус (инфографика Минздрава)
Наиболее распространенным и опасным осложнением является дегидратация - критическая потеря организмом воды, солей и минералов. Это состояние особенно угрожает маленьким детям, которые очень быстро теряют необходимую влагу.
Специфического лечения не существует, поэтому медики настоятельно рекомендуют соблюдать правила гигиены и при появлении первых симптомов немедленно обращаться к врачам.
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